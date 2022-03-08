Президент Володимир Зеленський звернувся до американських євреїв за підтримкою, назвавши безпідставну агресію Росії проти України "нацистською поведінкою".
Про це повідомляє Reuters.
"Це просто нацистська поведінка у чистому вигляді. Я навіть не можу це якось кваліфікувати по-іншому", - сказав український лідер.
Він перерахував міста і села, зруйновані російською армією, зауваживши хоробрість місцевих мешканців супроти озброєних загарбників: "Вони кидаються під танки – просто для того, щоб ви зрозуміли, що тут відбувається".
Росіяни не випускають людей зі зруйнованих міст і не дозволяють доставити їжу та воду, відімкнути інтернет, телебачення й електрику.
"Все це відбувалося у часи нацизму. Виживання української нації – питання таке ж, як антисемітизм… Усі ці мільйони людей будуть знищені… Вони вибивають життя з усього, що рухається", - сказав Зеленський.
Росія розпочала повномасштабне вторгнення в Україну вранці 24 лютого. Путін, намагаючись виправдати агресію, заявляв, що розпочинає "військову операцію" з "денацифікації" і "демілітаризації" України.
За 11 діб бойових дій Збройні сили України знищили понад 11 тисяч російських загарбників і сотні одиниць ворожої військової техніки.
Через провал у боях з ЗСУ росіяни перейшли до терору цивільних, щоденно бомбардуючи житлові райони і вбиваючи мирних мешканців.
Крім того, російська армія блокує "зелені коридори" для евакуації людей, провокуючи гуманітарну кризу у тимчасово захоплених населених пунктах.