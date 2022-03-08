Росіяни не випускають людей зі зруйнованих міст і не дозволяють доставити їжу та воду, зауважив Зеленський.

Президент Володимир Зеленський звернувся до американських євреїв за підтримкою, назвавши безпідставну агресію Росії проти України "нацистською поведінкою".

Про це повідомляє Reuters.

"Це просто нацистська поведінка у чистому вигляді. Я навіть не можу це якось кваліфікувати по-іншому", - сказав український лідер.

Він перерахував міста і села, зруйновані російською армією, зауваживши хоробрість місцевих мешканців супроти озброєних загарбників: "Вони кидаються під танки – просто для того, щоб ви зрозуміли, що тут відбувається".

Росіяни не випускають людей зі зруйнованих міст і не дозволяють доставити їжу та воду, відімкнути інтернет, телебачення й електрику.

"Все це відбувалося у часи нацизму. Виживання української нації – питання таке ж, як антисемітизм… Усі ці мільйони людей будуть знищені… Вони вибивають життя з усього, що рухається", - сказав Зеленський.

Росія розпочала повномасштабне вторгнення в Україну вранці 24 лютого. Путін, намагаючись виправдати агресію, заявляв, що розпочинає "військову операцію" з "денацифікації" і "демілітаризації" України.

За 11 діб бойових дій Збройні сили України знищили понад 11 тисяч російських загарбників і сотні одиниць ворожої військової техніки.

Через провал у боях з ЗСУ росіяни перейшли до терору цивільних, щоденно бомбардуючи житлові райони і вбиваючи мирних мешканців.

Крім того, російська армія блокує "зелені коридори" для евакуації людей, провокуючи гуманітарну кризу у тимчасово захоплених населених пунктах.

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