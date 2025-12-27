Президент України наголосив, що багато залежить від того, на що готовий Трамп.

Для України дуже важливо отримати від США юридично зобов'язуючі гарантії безпеки в ході укладення мирної угоди з Росією. Про це сказав президент України Володимир Зеленський журналістам, відповідаючи на запитання щодо того, яких саме гарантій безпеки він будете домагатися від президента США Дональда Трампа на зустрічі в неділю, 28 грудня.

Він подякував, зокрема, і американській команді, яка була відкрита щодо обговорення гарантій безпеки.

"Бо це гарантії безпеки, які Америка дає Україні, а не навпаки. Тому для нас це дуже важливо, що є сигнал, що ми хочемо юридично зобов'язуючі гарантії безпеки. І це залежить передусім від президента Трампа. Питання в тому, які президент Трамп готовий дати гарантії безпеки Україні", - зазначив Зеленський

Він додав, що юридично зобов'язуючі гарантії безпеки залежать і від президента США, і від позиції Конгресу.

"І також ми вдячні командам, що вони проговорювали, що є таке спільне бачення. Але все одно залежати буде від президента Сполучених Штатів Америки: що він готовий дати, коли він готовий дати і на який термін. Безумовно, я буду йому вдячний, якщо це буде співпадати - співпадати з нашим бажанням його рішення", - сказав президент України.

Україна і США близькі до укладення угоди про гарантії безпеки

Як повідомляв УНІАН, вчора, 28 грудня, президент України Володимир Зеленський зазначав, що Україна і США наблизилися до підписання двосторонньої угоди про американські гарантії безпеки для Києва.

Глава держави підтвердив, що готовий укласти певну угоду. Але він також визнав, що для остаточного ухвалення мирного плану потрібна згода Європи і Росії.

