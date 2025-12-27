США мають відмовитися від надання Україні гарантій за статтею 5, - Washington Post

Білий дім повинен надати пріоритет вузьким, але надійним зобов'язанням - схожим на те, що США та їх союзники були готові зробити для України протягом останніх чотирьох років.

Пропозиція США надати Україні гарантії безпеки подібні до ст. 5 НАТО, тобто вступити у війну з РФ в разі її нової агресії, є потенційно небезпечною та порожньою.

Таку думку у колонці для Washington Post висловили професор кафедри політики Росії та Євразії в Рендському інституті Семюел Чарап та старший науковий співробітник і директор з військового аналізу в організації "Пріоритети оборони" Дженіфер Кавана.

Автори вказали, що США досі відмовлялися відправляти американські війська в Україну і на це є причини.

"Якби для захисту життєво важливих інтересів США було необхідно розмістити американські війська в Україні, вони б вже давно там були", - зазначили автори.

Прихильники розширення гарантій безпеки для України за типом ст. 5 стверджують, що саме відсутність договірних зобов'язань утримує владу США від відправки військових, але історичні факти свідчать про протилежне.

"США ніколи не вагалися розгортати свої військові сили за кордоном", - наголосили автори, зазначивши, що небажання США боротися за Україну впливає на будь-які майбутні зобов'язання зробити це.

У публікації зазначається, що в разі необхідності виконання перед Україною зобов’язань аналогічних до ст. 5 США опиняться у стані війни з РФ. Автори дають зрозуміти, що, в такому випадку, можливе застосування ядерної зброї, оскільки РФ готова йти на набагато вищі ризики ніж США.

"Прихильники надання Україні зобов'язань, подібних до тих, що передбачені ст. 5, стверджують, що можливість ескалації конфлікту з використанням ядерної зброї має подвійний ефект і може стримати агресію Росії проти України. Однак Москва продемонструвала, що готова нести набагато вищі витрати та ризики, ніж Вашингтон", - зазначили автори.

Вони переконані, що США мають відмовитися від ідеї надання Україні гарантій безпеки аналогічних до "статті 5", оскільки не зможуть її виконати, що вдарить по авторитету самих США, "оскільки союзники і супротивники матимуть обґрунтовані сумніви щодо сили та надійності інших зобов'язань США".

"Україна потребуватиме гарантій безпеки в рамках будь-якої угоди, що покладе край війні. Але адміністрація Трампа повинна надати пріоритет вузьким, але надійним зобов'язанням - більш схожим на те, що США та їх союзники були готові зробити для України протягом останніх чотирьох років - над широкими зобов'язаннями, які здаються щедрими, але в кінцевому підсумку є порожніми і потенційно небезпечними", - підсумували автори статті.

Мирні переговори: новини

Як повідомляв УНІАН, президент України Володимир Зеленський оприлюднив мирний план, який Україна розробила спільно з США. Пункт 5 зазначеного плану передбачає, що США, НАТО та європейські держави-підписанти нададуть Україні гарантії безпеки, які відзеркалюватимуть ст. 5.

Зеленський планує на зустрічі з президентом США Дональдом Трампом у неділю у Флориді врегулювати проблемні питання, що залишилися, щодо проєкту угоди про припинення повномасштабної війни з Росією.

У коментарі NYPost президенет США Дональд Трамп заявив, що оптимістично налаштований на укладення мирної угоди під час візиту президента України Володимира Зеленського.

