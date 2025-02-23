Президент України пояснив свою реакцію на слова Дональда Трампа.

Президент України Володимир Зеленський заявив, що його підтримують 65% українців, а не 4%. Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав під час пресконференції. Як зазначив Зеленський, дезінформація про 4% - це справа рук росіян.

"Тому я і сказав, що вважаю, що це дезінформаційна атака. Я не сказав, що це президент Трамп (президент США Дональд Трамп, - ред.). Я просто кажу, що у нього є ті чи інші джерела. І мені здається, що треба звернути увагу на пріоритет. На мою думку, пріоритет - прямий діалог зі мною", - сказав глава держави.

Він зауважив, що його підтримують 65% українців, а не 4%, і про це свідчать дані соцопитувань.

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"Є офіційні ті чи інші платформи для соцопитування, яким всі довіряють, і я б на це звертав увагу. Це важливо. Тому що 4%... і реальні 65% - сьогоднішні цифри довіри українців до мене, до президента України, - це серйозна різниця. Я вважаю, що це не помилка, це дезінформація, яка має вплив. І якщо не реагувати нашій стороні на це, буде з'являтися інша інформація, як-то 500 млрд дол. боргів України перед США. Також небезпечні цифри", - заявив Зеленський.

Він зазначив, що тези про 4%, про диктатора, про 500 млрд, вибори – це небезпечні кроки щодо послаблення України, суспільної думки українців та партнерів.

"Тому я і реагую. Я реагую не просто на слова президента США, я реагую на цей сигнал, який іде від Америки", - підкреслив президент.

Відповідь Зеленського на заяву Трампа про 4% рейтингу довіри

Як повідомляв УНІАН, раніше Зеленський заявив, що саме Росія розповсюджує дезінформацію про низький рейтинг президента України, бо хоче змінити його, але їй це не вдасться.

Він зазначив, що ніколи не коментує рейтинги. "Якщо коментувати рейтинги щодо себе або інших лідерів, то це може свідчити, що йде якесь політичне змагання, ідуть вибори, а в нас такого немає", - сказав Зеленський.

За його словами, дані про 4% підтримки президента України є дезінформацією.

"Вона йде від Росії. Ми розуміємо це, і в нас є докази, що ці цифри обговорююся між США і Росією. На жаль, президент Трамп, з великою повагою до нього відносимося як до лідера американського народу, який ми дуже поважаємо, який нас постійно підтримує, на жаль, живе в цьому дезінформаційному просторі", - сказав Зеленський.

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