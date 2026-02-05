Російська нафта під загрозою: Європа планує нищівний удар по 'тіньовому флоту', - WP

ЄС розглядає можливість введення повної заборони на морські послуги, необхідні для транспортування російської нафти.

Російський експорт нафти може зазнати серйозного удару через можливі нові обмеження ЄС проти тіньового флоту та зростання ризиків для танкерів у європейських водах. За оцінками, під загрозою опиняється майже половина нафтових поставок РФ, що посилює фінансовий тиск на російську економіку.

Про це пише The Washington Post.

Після того як Росія розпочала повномасштабне вторгнення в Україну в лютому 2022 року, Кремль за допомогою посередників почав скуповувати застарілі танкери та створив так званий "тіньовий флот", щоб зменшити залежність від західних судноплавних сервісів і знизити санкційні ризики. Замість страхування у західних компаніях ці танкери часто отримують страхування в Росії – за підтримки центрального банку країни – і ходять під прапорами юрисдикцій із менш жорсткими вимогами, таких як Сьєрра-Леоне та Камерун, аби приховати походження нафти.

Відео дня

Європейський Союз розглядає можливість введення повної заборони на морські послуги, необхідні для транспортування російської нафти, такі як страхування та перевезення, в рамках нового пакету санкцій, що приурочений до чотирьох років війни Росії.

У разі запровадження рекомендованих заходів вони можуть зачепити майже половину російського експорту нафти – близько 3,5 млн барелів на добу, які проходять європейськими водами через Балтійське та Чорне моря. Основна частина цих поставок прямує до нафтопереробних заводів в Індії, Китаї та Туреччині.

Поки що не зрозуміло, чи буде ухвалена запропонована заборона ЄС на надання морських сервісів для російської нафти, адже для цього потрібне одностайне рішення держав-членів. Водночас через зростання ризиків для "тіньових" суден – як унаслідок перехоплень, так і атак українських дронів – вартість перевезень через Європу зростає.

"Російський експорт нафти надзвичайно чутливий до збоїв у судноплавстві. Це ахіллесова п’ята. Якби я був на місці Росії, я б дуже непокоївся розвитком подій – і щодо жорсткішої політики проти тіньового флоту, і щодо атак українських дронів на танкери. Обидва чинники створюють серйозні ризики", – заявив Яніс Клуґе, економіст Німецького інституту міжнародних і безпекових питань.

Російський науковець, близький до високопоставлених дипломатів у Москві, заявив, що будь-яка європейська заборона на морські сервіси для російської нафти, а також подальші перехоплення танкерів тіньового флоту є "серйозними загрозами для Росії".

"Це загроза не лише для економіки – це також політичне питання: чи може Росія дозволити такі дії без втрати своєї політичної репутації", – сказав він.

Навіть без додаткових ризиків для експорту нафти, російські фінансові чиновники дедалі наполегливіше пишуть президенту Володимиру Путіну, попереджаючи про можливу кризу вже влітку.

Чиновники попереджають, що падіння доходів означає подальше зростання бюджетного дефіциту, тоді як на російську банківську систему посилюється тиск через високі процентні ставки та сплеск корпоративних запозичень для фінансування війни.

Один із московських бізнес-менеджерів заявив, що криза може вдарити вже за "три–чотири місяці", оскільки з’являються ознаки того, що реальна інфляція виходить далеко за межі офіційно задекларованих 6%, попри збереження ключової ставки на високому рівні – 16%. Серед ознак зростання напруги в економіці він назвав найбільшу кількість закриттів ресторанів у Москві з часів пандемії та вимушені скорочення тисяч працівників через зростання витрат.

"Якщо Трамп дійде висновку, що Росія саботує переговорний процес, можливі нові санкції, зокрема в енергетичному секторі, і це стане серйозним викликом для Росії", – зазначив російський науковець.

Росія стає лише більш уразливою до економічного тиску, вважає Крейґ Кеннеді, колишній віцепрезидент Bank of America Merrill Lynch, нині – співробітник Гарвардського університету.

"Нафтові доходи знижуються, кредитування надмірно роздуто. І в Москві розуміють, що у 2026 році ситуація, ймовірно, лише погіршиться", – сказав він.

Боротьба з тіньовим флотом РФ

У грудні 2025 року Рада Європейського Союзу запровадила обмежувальні заходи відносно ще 41 судна, які є частиною російського "тіньового флоту" нафтових танкерів і які сприяють надходженню доходів Росії з продажу енергетичних ресурсів.

20-й пакет санкцій ЄС проти РФ повинен заблокувати російський "тіньовий флот", який дозволяє Кремлю отримувати доходи від нафти, заявив міністр закордонних справ Франції Жан-Ноель Барро. Він зазначив, що Франція вже почала протидіяти російським танкерам, затримавши один з них у Середземному морі.

Вас також можуть зацікавити новини: