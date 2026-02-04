Нафтові доходи Росії обвалилися до мінімуму з 2020 року, - Bloomberg

Видання зазначає, що нафтогазові доходи російського бюджету впали на 50%.

У січні нафтові доходи бюджету Росії впали до найнижчого рівня за останні п'ять років. Про це повідомляє Bloomerg.

За розрахунками видання, які грунтуються на даних Мінфіну РФ, до російського бюджету нафтовики перерахували 281,7 млрд рублів (3,7 млрд доларів).

"Сукупні доходи від нафти і газу також скоротилися на 50% у порівнянні з січнем 2025 року - до 393,3 млрд рублів", - додають журналісти.

Видання зазначає, що прибутки російської скарбниці від продажу нафти падають через зниження світових цін на "чорне золото", а також збільшення знижок на російську сировину через санкції Заходу та укріплення курсу рубля до іноземних валют.

Bloomberg пояснює, що ф'ючерси на нафту марки Brent за останній рік впали на 15%, але санкції США проти "Роснефти" та Лукойла" додатково вдарили по цінам на російську сировину.

Зокрема, найпопулярніша російська нафта марки Urals, за даними агенції Argus Media, торгувалася на світових ринках на 26 доларів за барель дешевше за нафту марки Brent.

"Для порівняння, рік тому ця різниця становила понад 12 доларів", - зазначають журналісти.

Видання також нагадує, що цього тижня президент США Дональд Трамп заявив, що Штати знизять імпортні мита на товари з Індії - основного покупця російської нафти - в обмін на припинення Нью-Делі закупівель нафти з Москви. Журналісти додають:

"Втім поки незрозуміло, наскільки Індія скоротить закупівлі на практиці".

Ще одним викликом для російських нафтових компаній експерти називають зміцнення курсу рубля. "Що дійсно шкодить як компаніям, так і уряду, це обмінний курс, оскільки їхні витрати здебільшого деноміновані в рублях і залежать від внутрішньої інфляції",- пояснює старший науковий співробітник науковий співробітник центру Карнегі у Берліні Сергій Вакуленко.

Доходи Росії

Як писав УНІАН, російська економіка стрімко втрачає джерела наповнення бюджету. Експорт нафти падає, покупці відмовляються від російських енергоносіїв, а "золота бульбашка", що фінансувала війну, може луснути.

Через падіння нафтогазових доходів дефіцит бюджету РФ у 2026 році може зрости втричі. За даними The New York Times, обвал доходів від нафти підштовхнув Росію до прямих переговорів з Україною.

