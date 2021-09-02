На честь його приїзду будівлю мерії Сан-Франциско підсвітили кольорами українського прапора.

У межах робочого візиту до США президент України Володимир Зеленський прибув до Каліфорнії.

Як повідомляє прес-служба Офісу президента, на честь приїзду глави Української держави будівлю мерії міста Сан-Франциско за ініціативою влади штату підсвітили кольорами українського прапора.

Це перший візит президента України до Каліфорнії за всю історію незалежності нашої держави.

Як повідомив у Facebook речник глави держави Сергій Нікіфоров, нині в Каліфорнії - пізній вечір. Зранку у президента запланована зустріч із СЕО Apple Тімом Куком, виступ у Стенфордському університеті, спілкування із провідними інвесторами та венчурними фондами Кремнієвої долини, зустріч з українськими підприємцями та спеціалістами долини, ознайомлення з роботою національної гвардії Каліфорнії.

"Це перший за весь час візит українського президента до Каліфорнії", - додав він.

Як повідомляв УНІАН, раніше глава МЗС Дмитро Кулеба заявляв, що Зеленський під час відвідування Каліфорнії планує створити нові можливості для взаємодії України і США у сферах IT-технологій і у космічній індустрії.

Напередодні Зеленський провів зустріч з президентом США Джозефом Байденом у Вашингтоні.

Автори: Юрій Годован, Вікторія Токарєва