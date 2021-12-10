Якби найближчим часом відбулися вибори президента, то 23,5% серед тих, хто голосуватиме та визначився із вибором, проголосували б за Зеленського.

Володимир Зеленський продовжує лідирувати у президентському рейтингу.

Про це йдеться у прес-релізі за результатами опитування, проведеного Соціологічною групою "Рейтинг".

Згідно з даними опитування, якби найближчим часом відбулися вибори президента, то 23,5% проголосували б за Зеленського (серед тих, хто голосуватиме та визначився з вибором).

Окрім того, 13,4% підтримали б Петра Порошенка, 9,9% - Юлію Тимошенко, 9,3% - Юрія Бойка, 7,5% - Дмитра Разумкова, 6,7% - Ігоря Смешка, 6,5% - Євгена Мураєва, 5,5% - Володимира Гройсмана, 3,2% - Олега Ляшка, 3,1% - Арсенія Яценюка. Рейтинги інших кандидатів - менше ніж 3%.

Антирейтинг очолює Порошенко: 47% не проголосували б за нього за жодних обставин. 37% не проголосували б за Тимошенко, 35% - Бойка, 33% - Зеленського, 22% - Ляшка. Кожен шостий-сьомий не проголосував би за жодних обставин за Яценюка, Гройсмана, Мураєва, Віталія Кличка та Олега Тягнибока.

Рейтинг партій очолює партія "Слуга народу", яку готові підтримати 18% серед тих, хто буде голосувати та визначився із вибором. Партію "Європейська солідарність", відповідно, 13,7%, "Опозиційну платформу - За життя" - 11,4%, "Батьківщину" - 11,4%. Партію "Розумна політика" підтримують 7,5%, партію "Українська стратегія Гройсмана" - 6,2%, партію "Сила і честь" - 6,0%, партію "Наші" - 5,2%, "УДАР Віталія Кличка" - 4,2%, Радикальну партію - 4,0%, партію Шарія - 3,1%, ВО "Свобода" - 3,0%. Рейтинг інших політичних сил - менше ніж 3%.

Як проводилося опитування

Соціологічна група "Рейтинг" провела опитування 6-8 грудня 2021 року на території усіх областей, крім тимчасово окупованих територій Криму та Донбасу. Було опитано 2500 респондентів методом CATI (Computer Assisted Telephone Interviews - телефонні інтерв'ю з використанням комп'ютера) на основі випадкової вибірки мобільних телефонних номерів. Похибка репрезентативності дослідження з довірчою імовірністю 0,95 - не більше 2,0.

Як раніше повідомляв УНІАН, соціологи з'ясували, що ініціативу президента Зеленського із запровадження економічного паспорта українця підтримує понад половина опитаних громадян.

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Автор: Леся Лещенко