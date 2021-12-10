Пакет президентських законопроектів про створення економічного паспорта українця було зареєстровано в Раді на початку грудня.

Ініціативу запровадження економічного паспорта українця підтримують 53% громадян.

Про це свідчать результати опитування, проведеного Соціологічною групою "Рейтинг" протягом 6-8 грудня.

Так, опитування показало, що щорічне звернення президента до Верховної Ради 1 грудня повністю чули (бачили) 14% опитаних. Окремі фрагменти - 34%. Нічого про це не знають - 52%.

Водночас про ініціативу запровадження економічного паспорта українця респонденти поінформовані значно краще (32% добре обізнані, 40% - щось чули про це. 28% - нічого не відомо про цю ініціативу).

При цьому більшість (53%) позитивно ставляться до такого починання, 28% - нейтрально, 16% - негативно. Серед тих, хто добре поінформований про ініціативу, підтримка становить 62%, чверть - не підтримують.

Ідею запровадження в Україні подвійного громадянства, як і в минулі опитування, підтримують близько половини респондентів (47%). Приблизно стільки ж проти цього (50%).

Як проводилося опитування

Опитування проведено 6-8 грудня 2021 року серед населення України віком від 18 років і старше в усіх областях, крім тимчасово окупованих територій Криму та Донбасу.

Читайте такожМайже половина опитаних українців проти множинного громадянстваВибірка репрезентативна за віком, статтю і типом поселення. Метод опитування: CATI (Computer Assisted Telephone Interviews - телефонні інтерв'ю з використанням комп'ютера).

На основі випадкової вибірки мобільних телефонних номерів. Вибіркова сукупність: 2500 респондентів. Помилка репрезентативності дослідження з довірчою імовірністю 0,95: не більше 2,0.

Економічні паспорти українців: що відомо

Як повідомляв УНІАН, 1 грудня під час виступу у ВР з посланням про внутрішнє і зовнішнє становище України президент Володимир Зеленський заявив, що до 10 грудня внесе до парламенту законопроект про економічний паспорт українця. Документ передбачатиме відкриття персональних рахунків для дітей, на яких будуть накопичуватися платежі від використання надр.

7 грудня у Верховній Раді зареєстровано пакет президентських законопроектів (№6394-6396) про створення економічного паспорта українця.

Сплата державних внесків системи економічного паспорта здійснюватиметься коштами спеціального фонду державного бюджету, який формуватиметься за рахунок таких надходжень:

70 відсотків рентної плати за користування надрами для видобування корисних копалин загальнодержавного значення (у 2023 році – 35% зі щорічним збільшенням на 5% до досягнення 70%);

95 відсотків рентної плати за користування надрами для видобування нафти, природного газу та газового конденсату (у 2023 році – 47,5% зі щорічним збільшенням на 5% (крім останнього року, у якому збільшується на 2,5%) до досягнення 95%);

рентна плата за користування надрами в межах континентального шельфу та/або виключної (морської) економічної зони України (у 2023 році 50% зі щорічним збільшенням на 5% до досягнення 100%).

Гроші можна буде використати для навчання в закладах освіти України, купівлю власного житла на території України або переведення коштів на власний рахунок у системі недержавного пенсійного забезпечення та лікування (при досягненні 18-річного віку).

Вас також можуть зацікавити новини:

Автор: Леся Лещенко