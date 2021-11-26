За словами глави держави, введення такої практики не означає скасування стандартного голосування.

Питання паралельного онлайн-голосування на виборах президента опрацьовується.

Як передає кореспондент УНІАН, про це президент Володимир Зеленський сказав на прес-марафоні "30 запитань президенту України".

"Ми обіцяли, що буде паралельно онлайн-голосування. Це не скасовує звичайні вибори... Щодо онлайн-виборів, питання опрацьовується. Воно не може бути без рішення Верховної Ради", - зазначив глава держави.

Разом з тим він наголосив, що запровадження такої практики не означає скасування стандартного голосування.

"Ми не знаємо, коли це відбудеться. Це ми опрацьовуємо", - зауважив Зеленський.

Водночас, відповідаючи на запитання журналістів, він наголосив, що в Офісі президента не обговорюють можливості обрання президента народними депутатами, і це не відповідає устрою нашої держави.

Читайте такожЗеленський проводить марафон зі ЗМІ (онлайн-трансляція)"Це неможливо зробити. Депутати не будуть обирати президента України... Депутати обирати президента не будуть! Ми це не плануємо. А як далі - не можу вам сказати, ще будуть інші керівники нашої держави", - сказав президент.

Як повідомляв УНІАН, раніше Зеленський заявив, що зі спробами змістити його з поста президента достроково він буде боротися "до останнього". А щодо ймовірності дострокових президентських виборів президент зауважив, що не думає про них.

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Автор: Леся Лещенко