За словами президента, Україна у таких випадках буде реагувати дуже жорстко на всіх рівнях.

Президент України Володимир Зеленський прокоментував інформацію щодо рішення Корейської Народної Демократичної Республіки визнати так звану "незалежність" тимчасово окупованих Росією територій в Донецькій та Луганській областях.

Про це він повідомив у своєму відеозверненні, ввечері, 13 липня.

Глава держави нагадав, що сьогодні взяв участь у роботі конференції "Азійське лідерство", яка щороку відбувається в Сеулі, столиці Республіки Корея.

"Це один із тих майданчиків, який привертає увагу всього регіону. І для України важливо, щоб наші інтереси й цінності звучали та сприймалися в усіх частинах світу, тим більше в країнах – лідерах Азії. Я подякував за підтримку й закликав до більш активного протистояння російській тактиці терору. І яка зла іронія: сьогодні ж представники окупаційних структур у Донецьку заявили про те, що їх, як вони кажуть, визнала КНДР. Звичайно, будемо реагувати дуже жорстко на всіх рівнях", - сказав Зеленський.

За його словами, "це така новина, що навіть додаткових коментарів вона не потребує".

Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 13 липня, Міністерство закордонних справ України заявило про розрив дипломатичних відносин із КНДР через визнання "незалежності" тимчасово окупованих російською армією територій Донбасу.