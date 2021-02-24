Лідери скоординували кроки щодо подальшої протидії проекту «Північний потік-2» та домовилися максимально залучати до цього міжнародну спільноту.

Президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з президентом Польщі Анджеєм Дудою.

Як повідомляє прес-служба Офісу президента, окрему увагу було приділено проблематиці забезпечення енергетичної безпеки у Європі.

Лідери країн скоординували кроки щодо подальшої протидії проекту «Північний потік-2» та домовилися максимально залучати до цього міжнародну спільноту. Дуда погодився з Зеленським у тому, що потрібно докласти всіх зусиль, щоб не допустити будівництва газопроводу «Північний потік-2».

«Цей проект, по суті, - пастка для всієї Європи. Його не можна допустити. Подальше посилення санкцій проти цього проекту - це гарантія енергетичної безпеки Європи», - сказав Зеленський.

Співрозмовники також обговорили заходи, що здійснюються в Україні та Польщі в контексті боротьби з пандемією коронавірусу. Зеленський подякував Дуді за ініціативу передати Україні 1,2 млн доз вакцини AstraZeneca, яку Польща планує отримати в межах спільних закупівель ЄС.

В ОП зазначають, що окремою темою стало обговорення низки інфраструктурних проектів поблизу кордону між Україною та Польщею. Йшлося, зокрема, про будівництво та ремонт доріг і модернізацію пунктів пропуску.

Сторони також домовилися продовжувати в поточному році активний політичний діалог, приділивши при цьому особливу увагу економічній складовій та реалізації спільних проектів.

Крім того, Зеленський запросив президента Польщі відвідати Україну та особисто взяти участь в урочистих заходах з нагоди 30-річчя незалежності України та в саміті «Кримської платформи».

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Автор: Юлія Янкевич