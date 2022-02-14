Головною темою перемовин було питання безпекових викликів і мирного процесу.

Президент України Володимир Зеленський розповів, про що говорив із федеральним канцлером Федеративної Республіки Німеччина Олафом Шольцем.

Як передає кореспондент УНІАН, про це глава держави повідомив у своїй заяві за результатами зустрічі з Шольцем.

Зеленський наголосив, що Німеччина є важливим партнером України у підтримці її євроінтеграційних прагнень.

За його словами, країни налаштовані поглиблювати співробітництво в усіх сферах.

"…Питання безпекових викликів і мирного процесу було головною темою наших перемовин. Саме в Україні сьогодні вирішується майбутнє архітектури європейської безпеки, частиною якої є наша держава. Ми говорили про ключові підходи до цього дуже важливого процесу, про необхідність закладання в цю архітектуру конкретних юридичних гарантій, здатних захистити Україну", - зазначив президент.

Він повідомив, що Україна та Німеччина поділяють спільне бачення про те, що ескалація на українсько-російському кордоні становить безпрецедентний виклик для Європи та світу.

На думку Зеленського, позиція партнерів, а також конкретні дії для підтримки України, зміцнення стійкості та обороноздатності є виграшними для усього регіону та Євросоюзу в цілому.

"Я вкотре повторю, що Україна - надійний союзник та справжній форпост демократії в регіоні. Без України створення дієвої архітектури безпеки в Європі є неможливим. Тому сьогодні у час безпрецедентних викликів надзвичайно важлива посилена підтримка України з боку наших партнерів, підтримка безпекова, економічна, енергетична. Саме про це ми сьогодні з паном Шольцем і говорили", - сказав він.

Глава держави розповів, що федеральний канцлер наголосив на повній підтримці Німеччиною суверенітету та територіальної цілісності України у міжнародно визнаних кордонах, на готовності підтримки України та спільної роботи у рамках Кримської платформи для припинення тимчасової окупації Криму.

За його словами, лідери держав також обговорили останні кроки у рамках мирного врегулювання війни на Донбасі.

"Важливо, що ми з паном Шольцем поділяємо спільне бачення щодо мирного відходу. Ми очікуємо, що найближчим часом вдасться провести наступні переговори та домовитися про саміт лідерів нормандської четвірки", - додав він.

Зеленський також нагадав, що завтра Шольц відвідає з візитом Москву, де представлятиме не лише німецьку позицію, а й "об'єднану позицію усієї трансатлантичної спільноти, пріоритетом для якої є незалежність, суверенітет та територіальна цілісність України".

"Для нас дійсно важливо, що перед тим, як їхати в Росію керівник німецького уряду провів перемовини в Києві. Ми цінуємо цей прояв солідарності. Повторюся: безпека України - це безпека Європи… Тільки спільними зусиллями ми зможемо знайти шляхи захисту нашого спільного дому", - наголосив президент.

Він також зазначив, що обговорив із Шольцем питання запровадження комплексного пакету санкцій проти ймовірної агресії.

"Моя позиція чітка, вона відома - найбільш дієвим підходом у стримуванні агресії є застосування превентивних сигналів", - вчергове заявив Зеленський.

За його словами, перемовини ще не завершені та продовжаться сьогодні.

Як повідомляв УНІАН, у понеділок, 14 лютого, федеральний канцлер Німеччини Олаф Шольц прибув до України, де зустрівся з президентом Володимиром Зеленським. Наступного дня, 15 лютого, німецький канцлер попрямує до Москви на переговори з президентом Росії Володимиром Путіним. Очільник ОПУ також очікує, що у Шольца "будуть результативні перемовини в Москві".

Перед візитом у Київ Шольц заявив, що Німеччина очікує від Росії термінових ознак деескалації й попереджає про серйозні наслідки у випадку подальшої військової агресії проти України.

Вас також можуть зацікавити новини: