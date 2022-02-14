За словами канцлера Німеччини, під час візитів до Києва і Москви він планує продовжити переговори щодо скупчення російських військ на кордоні з Україною.

Німеччина очікує від Росії термінових ознак деескалації й попереджає про серйозні наслідки у випадку подальшої військової агресії проти України.

Про це заявив канцлер Німеччини Олаф Шольц перед вильотом до України.

За його словами, наразі мир у Європі постав перед дуже серйозною загрозою.

"Ми терміново очікуємо від Москви ознак деескалації. Подальша військова агресія мала б дуже серйозні наслідки для Росії. Я абсолютно згоден з нашими союзниками в цьому. Ми є свідками дуже, дуже серйозної загрози миру в Європі", - зазначив Шольц.

Канцлер Німеччини також додав, що під час візитів до Києва і Москви він планує продовжити переговори щодо скупчення російських військ на кордоні з Україною.

"Сьогодні в Києві та завтра в Москві я продовжу наші переговори щодо все ще дуже серйозної ситуації на українському кордоні. У Києві для мене важливо висловити нашу постійну солідарність і підтримку Україні", - додав Шольц.

Як повідомляв УНІАН, у понеділок, 14 лютого, федеральний канцлер Німеччини Олаф Шольц прибуде до України, де зустрінеться з президентом Володимиром Зеленським. Наступного дня, 15 лютого, німецький канцлер попрямує до Москви, де зустрінеться з президентом Росії Володимиром Путіним. Очільник ОПУ також очікує, що у Шольца "будуть результативні перемовини в Москві".

Як повідомляє The Guardian із посиланням на джерела в уряді Німеччини, Шольц запропонує Путіну діалог і наполягатиме на "єдності ЄС, США та Великої Британії" в питанні щодо економічних санкцій.

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