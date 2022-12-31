Президент подякував німецькому канцлеру за підтримку України.

Президент України Володимир Зеленський, звертаючись до канцлера Німеччини Олафа Шольца, підкреслив, що "цайтенвенде" у 2023 році необхідно завершити спільною перемогою.

Як повідомив глава держави в Twitter, для України важливе україноцентричне головування в G7, фінансова та технічна допомога, статус кандидата на вступ до ЄС.

"Зброя, притулок для понад мільйона українців, україноцентричне головування в G7, фінансова та технічна допомога, статус кандидата на вступ до ЄС. Дякую вам за "цайтенвенде", пане Олаф Шольц! У 2023 році ми маємо завершити її нашою спільною перемогою", - підкреслив президент.

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Війна в Україні та членство в ЄС:

23 червня 2022 року Європейська Рада надала Україні статус кандидата на членство в Євросоюзі.

Водночас Україна має втілити ряд важливих реформ. Єврокомісія представила сім рекомендацій щодо впровадження необхідних реформ. Зокрема, серед цих рекомендацій: прискорення добору суддів Конституційного Суду, продовження втілення реформи системи правосуддя, боротьба з корупцією та відмиванням коштів, демонстрація відчутних результатів втілення закону про деолігархізацію, узгодження аудіовізуального законодавства з Європейським, прийняття та реалізація закону про національні меншини та інші.

21 серпня голова представництва Євросоюзу в Україні Матті Маасікас заявив, що Євросоюз наступного року проаналізує виконання Україною семи рекомендацій, щоб зберегти статус країни-кандидата на вступ до євроспільноти.

29 серпня канцлер Німеччини Олаф Шольц заявив, що країни Західних Балкан, Україна, Молдова, а в перспективі і Грузія повинні приєднатися до ЄС.

1 вересня міністр закордонних справ Дмитро Кулеба підкреслив, що Україна може отримати членство в Євросоюзі "за дві ночі".

4 вересня прем'єр-міністр України Денис Шмигаль зазначив, що заява Шольца про те, що Україна має стати членом Європейського Союзу, є важливим політичним маніфестом в рамках політики "цайтенвенде"або" зміни епох".

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