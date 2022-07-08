Президент каже, що в п'ятницю буде багато внутрішньоукраїнських новин.

Президент України Володимир Зеленський заявив, що сьогодні, 8 липня, буде багато внутрішньоукраїнських новин – попереду дуже змістовний день.

Про це президент заявив у вечірньому відеозверненні.

"Завтра [8 липня] продовжу серію звернень до європейських парламентів - на черзі Словенія. Завтра ж буде і багато внутрішньоукраїнських новин - попереду дуже змістовний день", - зазначив він.

Зеленський зазначив, що після завершення конференції в Лугано, яка була присвячена відновленню України, чиновники "вже мають домовленості щодо невідкладної допомоги нашій державі в розмірі понад 2 млрд доларів".

За його словами, ці кошти будуть спрямовані на посилення бюджету і підготовку до зими.

"До речі, вагомою підтримкою і зараз, і протягом опалювального сезону є експорт української електрики в країни Євросоюзу, який вже розпочався. Ціна на електрику на європейському ринку вища, ніж в Україні, і це дасть змогу енергокомпаніям використати зароблені кошти для забезпечення українських споживачів. Причому при незмінних тарифах", - пояснив глава держави.

Як повідомляв УНІАН, з 30 червня Україна приступила до комерційного експорту електроенергії в ЄС. Першим напрямком для постачання стала Румунія. 7 липня Україна почала експорт електроенергії до Словаччини у розмірі 50 МВт-год.