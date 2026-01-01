'Було зовсім непросто': Зеленський розповів, як вдалося покращити відносини з Трампом

За словами Зеленського, Україні вдалося відстояти своє право голосу.

Україні було зовсім непросто домогтися покращення у відносинах України та США, заявив президент Володимир Зеленський у новорічному зверненні.

"Скажу чесно: було зовсім непросто домогтися такої зміни градуса у відносинах України та Сполучених Штатів. Від першого Овального кабінету і всіх "гострих кутів" у ньому до розмови в Мар-а-Лаго, яка показала факт: без України нічого не вийде", - зауважив Зеленський.

Він підкреслив, що Україні вдалося відстояти своє право голосу.

"Усі бачать, що Україна поважає себе, і тому вони поважають нашу країну", - заявив президент України.

Зеленський додав, що найбільшим доказом цих слів є сім зустрічей з очільником Білого дому.

"У якій би точці світу ми не бачилися: Вашингтон, Нью-Йорк, Гаага, Ватикан - президент США завжди згадує про наш народ, говорить про те, як сміливо українці б'ються. І для всього світу така згадка про українців стала обов'язковою. І це щастя - щастя таке чути, це гордість - бути президентом такого народу", - додав він.

Відносини Зеленського та Трампа: останні новини

Раніше УНІАН повідомляв, що в кінці лютого 2025 року під час візиту до США між президентом України Володимиром Зеленським, американським лідером Дональдом Трампом та віцепрезидентом Джей Ді Венсом виникла суперечка перед камерами. Президент США сказав Зеленському, що він має бути вдячним Америці, бо він "не має потрібних карт на руках". У відповідь український президент сказав йому, що приїхав до США "не в карти грати". В кінці суперечки очільник Білого дому заявив, що або буде підписано угоду, "або ми йдемо".

Також ми писали, що Зеленський зазначив в інтерв’ю Fox News, що з часом його стосунки з Трампом "еволюціонували". Президент України додав, що між ними відбувся "дуже відкритий діалог" під час останньої зустрічі. При цьому, Зеленський відкрито заявив, що не довіряє президенту Росії Володимиру Путіну та не вірить в його слова, які сказав Трамп, що нібито Росія хоче миру та успіху для України. Зеленський зауважив, що Путін може казати ці слова Трампу, але він в це не вірить.

