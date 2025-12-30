'Ми знаємо один одного': Зеленський пожартував про відносини з Трампом

Після напруженого початку президенти перейшли до відкритого діалогу, однак у питанні Путіна між ними залишаються розбіжності.

Президент України Володимир Зеленський заявив, що його стосунки з президентом США Дональдом Трампом з часом "еволюціонували". Про це він сказав в інтерв’ю програмі Special Report на телеканалі Fox News, відповідаючи на запитання ведучого Брета Байєра щодо нещодавньої зустрічі з американським лідером.

На запитання, чи намагався він переконати Трампа у своєму баченні миру, чи навпаки – Трамп переконував його, Зеленський відреагував жартома:

"Хто може його переконати?"

Після цього він додав, що між лідерами відбувся "дуже відкритий діалог".

"Ми можемо вести лише діалог. І я думаю, що це добре, що у нас був дуже відкритий діалог, і ми знаємо одне одного", – сказав президент України.

Коли Байєр зауважив, що їхні відносини розвивалися, Зеленський погодився: "Так, так, так".

Від конфлікту до більш дружнього тону

Ще в лютому між Зеленським і Трампом сталася напружена зустріч в Овальному кабінеті за участі віцепрезидента Джей Ді Венса. Тоді між лідерами виникла публічна перепалка, а сам Трамп раніше звинувачував Зеленського в тому, що той "скористався США" та "жахливо" керує Україною.

Втім, згодом тон спілкування змінився. Після недільної зустрічі лідери провели спільну пресконференцію, яка пройшла в помітно більш доброзичливій атмосфері. Зеленський публічно подякував американському президентові.

"Я дякую президенту Трампу @POTUS та його команді за переговори. Я дякую Сполученим Штатам за підтримку. Разом ми повинні – і можемо – реалізувати наше бачення послідовності кроків до миру", – написав він у соцмережі X.

Розбіжності щодо ролі Путіна

Водночас в інтерв’ю Fox News Зеленський прямо заявив, що не довіряє президенту Росії Володимиру Путіну й не вірить у його заяви про бажання миру чи успіху України:

"Я не довіряю Путіну. І він не хоче успіху для України… Він може сказати такі слова президенту Трампу, я вірю в це, але це неправда".

Ці слова пролунали на тлі заяви Трампа під час спільної пресконференції, коли той, відповідаючи на запитання Reuters про відповідальність Росії за відбудову України, сказав: "Росія допомагатиме. Росія хоче, щоб Україна досягла успіху".

Після цих слів американського президента Зеленський на кілька моментів виглядав розгубленим, що підкреслило збереження суттєвих розбіжностей між Києвом і Вашингтоном у оцінці намірів Кремля, попри загальне потепління у відносинах між двома президентами.

