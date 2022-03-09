Президент наголосив, що гуманітарні коридори все одно працюватимуть і лише час відділяє тимчасово зайняті російськими військовими міста від свободи.

Президент України Володимир Зеленський заявив, що Україна не дозволить нікому в світі ігнорувати страждання і вбивства своїх людей.

Про це президент заявив у відеозверненні.

"Ми не дозволимо нікому в світі ігнорувати страждання і вбивства наших людей, наших дітей. Сьогодні, коли я йшов виступати перед британським парламентом, найстрашнішим числом було 50 - 50 вбитих українських дітей за 13 днів війни, а вже за годину стало 52. 52 дитинки. Ніколи не пробачу це. І знаю, що ви ніколи не пробачите окупантам. Як Харків, Маріуполь та всі інші міста", - підкреслив глава держави.

Він нагадав, що сьогодні ввечері російські військові нанесли ракетний удар по Корбутівці у Житомирській області, де зруйнували гуртожиток.

"Чим міг загрожувати Росії гуртожиток? Яким геополітичним інтересам ядерної держави? Вічна памʼять усім людям, яких вбили ці нелюди", - додав Зеленський.

Президент розповів, що сьогодні вдалося організувати гуманітарний коридор з міста Суми до Полтави, однак окупанти все одно обстрілюють маршрути евакуації та блокують доставку необхідних продуктів та ліків для людей.

"Що вони хочуть? Щоб українці взяли з рук окупантів. Це просто тортури - свідомі, системні, організовані їхньою державою. Чужою для нас і безжальною для всіх – навіть для її громадян", - сказав він.

Зеленський висловив підтримку містам Олешки у Херсонській області, Бердянськ та Мелітополь у Запорізькій області та іншим населеним пунктам, де українці чинять спротив та протестують проти окупантів.

"Знайте: ми з вами. Ми вдячні. Вантажі все одно будуть їхати. Скільки б їх не зупиняли кулі. Гуманітарні коридори все одно працюватимуть. І тільки час відділяє вас від свободи. Недовгий час. Вірте в це. Я вірю. І дуже цього хочу", - додав він.

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