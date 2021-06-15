Запровадження системи електронного декларування було вимогою ЄС для встановлення безвізового режиму з Україною.

Президент України Володимир Зеленський повернув до Верховної Ради зі своїми пропозиціями закон «Про внесення змін до Кодексу України про адміністративні правопорушення, Кримінального кодексу України щодо вдосконалення відповідальності за декларування недостовірної інформації та неподання суб’єктом декларування декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування» (законопроект № 4651), який парламент ухвалив 3 червня.

Про це повідомляється на сайті ВР.

Раніше президент ініціював цей проект закону для відновлення покарання у вигляді позбавлення волі за недостовірне декларування.

Проте під час розгляду документа в сесійній залі ВР депутати внесли зміни в порядок декларування відомостей щодо рухомого й нерухомого майна, яке перебуває у володінні або користуванні членів сім'ї декларанта.

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Відповідно до поправок, такі об’єкти зазначаються у декларації, якщо члени сім'ї декларанта подали йому відповідну інформацію.

Таким чином, декларанта можна притягнути до кримінальної відповідальності лише за недостовірне декларування об’єктів, про які йому надали відомості члени родини. Це дає законодавчу лазівку недобросовісним декларантам для того, щоб не зазначати у своїх деклараціях рухоме та нерухоме майно, яким володіють чи користуються їхні родичі, пояснюючи це тим, що члени їхньої сім’ї нібито не надали їм відповідної інформації про це майно.

Враховуючи це, президент повернув закон до парламенту.

«Кримінальна відповідальність за недостовірне декларування відомостей має бути достатньо суворою та передбачати можливість призначення покарання у вигляді позбавлення волі», - зазначив Зеленський.

Як відомо, запровадження системи електронного декларування було вимогою Європейського Союзу для встановлення безвізового режиму з Україною.

Венеціанська комісія у своєму висновку від 5 травня повністю підтримала ініційовані главою Української держави зміни щодо встановлення покарання за правопорушення, пов’язані з декларуванням, та не висловила жодних зауважень.

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Автор: Наталя Нічишина