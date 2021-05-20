Глава держави не вважає, що можна пов'язувати останні зміни у складі уряду з можливістю балотуватися на другий термін у 2024 році.

Президент України Володимир Зеленський вважає, що ще рано говорити про його наступний президентський термін.

Читайте такожУ Києві відбувається прес-конференція Зеленського: онлайн-трансляціяЯк передає кореспондент УНІАН, про це Зеленський повідомив на підсумковій прес-конференції глави держави за результатами двох років роботи на посаді.

Зокрема, президента запитали, чи останні зміни у складі уряду з відставкою трьох міністрів не є сигналом до підготовки до наступного президентського терміну.

"Рано відповідати", - сказав Зеленський, коментуючи можливість балотування на другий президентський термін.

Річниця Зеленського на посаді президента

Минулого разу велику прес-конференцію Зеленський проводив 20 травня 2020 року - рівно через рік після своєї інавгурації.

Роком раніше, 20 травня 2019 року, Зеленський вступив на посаду президента, склавши присягу у Верховній Раді.

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Автор: Віталій Саєнко