Президент наголосив, що Україна бореться за виживання, і західна зброя - це єдине, що наблизить мир.

Президент України Володимир Зеленський виключив можливість відмови від будь-якої території нашої країни в рамках потенційної мирної угоди з Росією.

В інтерв'ю BBC глава нашої держави підкреслив, відмова від територій на користь РФ означатиме, що Росія зможе "продовжувати повертатися".

"Сьогодні наше виживання - це наша єдність. Я вірю, що Україна бореться за своє виживання", - сказав Зеленський про те, як, на його думку, закінчиться війна. Він додав, що західна зброя - це єдине, що наблизить мир.

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За його словами, Україна обрала напрямок руху до Європи як економічно, так і ціннісно. "Ми обрали цей шлях", - сказав президент.

Зеленський також зазначив, що Україна не піде на територіальні компроміси з Росією, і тим паче з Путіним, до якого немає ніякої довіри.

"Ми хочемо гарантій безпеки. Будь-які територіальні компроміси зроблять нас слабшими як державу. Справа не в самому компромісі. Чого б нам цього боятися? Кожен день ми маємо мільйони компромісів у житті. Питання в тому, з ким? З Путіним? Ні. Тому що немає довіри. Діалог з ним? Ні. Бо немає довіри", - наголосив глава української держави.

Війна в Україні - потенційні мирні переговори з РФ

Як повідомляв УНІАН, раніше Володимр Зеленський заявив, що не зацікавлений у зустрічі з Путіним і переговорах про мир з ним, оскільки той для нього - ніхто. Прес-секретар Путіна Дмитро Пєсков ображено розкритикував Зеленського і заявив, що український президент "сам давно перестав бути можливим опонентом" для глави РФ.

Ще в жовтні минулого року Зеленський ввів в дію рішення Ради національної безпеки і оборони України, в якому йшлося про те, що наша країна не може вести переговори з главою РФ Путіним.

При цьому, в РФ заговорили про переговори з Україною. Спікер Ради Федерації РФ Валентина Матвієнко звинуватила США в "затягуванні конфлікту" та "продовженні агресивної політики". При цьому вона вказала, що Москва готова до переговорів, якщо Київ не висуватиме умови.

Наприкінці минулого року російський диктатор Путін також заявив, що не відмовлявся від переговорів з Главою Української держави Володимиром Зеленським. Кремль нібито готовий обговорювати "прийнятні розв'язки" війна.

Однак, аналітики Інституту вивчення війни вважають, що Путін не готовий до миру, а намагається зняти з себе відповідальність за затяжну війну. При цьому в Кремлі вважають Україну нелегітимною державою, а Зеленського – маріонеткою.

На початку лютого ЗМІ повідомили, що в середині січня 2023 року президент США Джо Байден нібито доручив директору ЦРУ Вільяму Бернсу перевірити готовність України й Росії до переговорів. Бернс нібито запропонував завершити війну в обмін на 20% українських територій. І Україна, і Росія відмовилися від такої пропозиції, проте це розблокувало "танкову коаліцію". Утім, офіційно влада США спростувала ці повідомлення швейцарських ЗМІ. Білий дім і ЦРУ запевняють, що жодних переговорів з Москвою і Києвом з приводу "компромісу" ніхто не вів.

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