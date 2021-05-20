Президент України запевнив, що не боїться олігархів і що представники великого бізнесу будуть позбавлені впливу на мас-медіа, політику та інших чиновників.

Президент Володимир Зеленський заявив, що законопроект про статус олігарха в Україні майже готовий і його можуть оприлюднити вже наступного тижня.

Як передає кореспондент УНІАН, про це глава держави повідомив на підсумковій прес-конференції за результатами двох років своєї роботи на посаді.

«Називати їхні (олігархів – УНІАН) прізвища не буду. Не боюся нікого. 13 (олігархів) за інформацією секретаря РНБО та його інституції, його помічників. Давайте про критерії, і ми точно будемо розуміти скільки їх в Україні», - зазначив Зеленський.

За словами президента, влада дуже детально підходить до виписування кожної норми цього закону.

Читайте такожЗеленський розповів, як подолати бідність в Україні«Він в принципі вже готовий, він написаний. Він майже на 100% готовий, є ще декілька деталей. Я думаю, що він з’явиться вже наступного тижня. Головний зміст та філософія – ми не хочемо вбити великий бізнес. Але ми точно вбиваємо поняття "зміст і вплив" олігархічної системи в нашій країні», - сказав він.

Зеленський запевнив, що представники великого бізнесу будуть позбавлені впливу на мас-медіа, політику та інших чиновників.

«Якщо це (вплив – УІНАН) буде, ці люди отримають квиток під назвою "олігарх" – вони з’являться в спеціальному реєстрі, і тоді цей великий бізнес може втратити велику частину активів, які у них розташовані за кордоном. Вони розуміють, що ціна активів, що в Україні, що за кордоном, буде зменшена не завдяки санкціям України, а завдяки появі такого поняття на законодавчому рівні, як "олігарх"», - додав глава держави.

Законопроект про олігархів

15 квітня Зеленський запропонував розробити законопроект про статус олігарха в Україні. Глава держави заявив, що більше не можна допускати впливу олігархів на політику, економіку, закони та Верховну Раду України.

"Я запропонував Раді національної безпеки й оборони та Офісу президента разом з Антимонопольним комітетом розробити новий фундаментальний законопроект про статус олігарха в нашій країні, – такого в Україні не було. Вважаю, що це один із пріоритетів: що буде з такими людьми, які будуть впроваджуватися санкції, як олігархи будуть перетворюватися на бізнесменів, тому що ми підтримуємо великий бізнес і будь-який бізнес в Україні", - сказав Зеленський.

11 травня секретар Ради національної безпеки й оборони Олексій Данілов заявив, що 13 осіб підпадають під дію майбутнього закону про статус олігарха в Україні.

Прес-конференція Зеленського: що відомо

У четвер, 20 травня, президент України Володимир Зеленський проводить прес-конференцію, присвячену підсумкам його дворічного перебування на цій посаді.

Розпочався захід о 12:00 за київським часом на території авіазаводу "Антонов" у Києві.

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Автор: Костянтин Гончаров