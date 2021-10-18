Президент також вважає, що комісія з обрання керівника Спеціалізованої антикорупційної прокуратури збереться найближчими днями для проведення останнього етапу конкурсу.

Президент України Володимир Зеленський переконаний, що Верховна Рада проголосує за закон про Національне антикорупційне бюро вже наступного пленарного тижня.

Про це президент заявив в інтерв'ю телеканалу ICTV.

"Є виклики, певні гальмування є, але, тим не менш, сьогодні при деяких змінах у керівництві Верховної Ради ми пришвидшимо голосування у другому читанні закону про Національне антикорупційне бюро. Це буде точно. Впевнений, що ми проголосуємо цей закон наступного тижня, якщо депутати не підведуть. Вірю в них", - зазначив він.

Крім того, Зеленський додав, що був здивований тим, що комісія з обрання керівника САП не може зібратися для проведення остаточного етапу конкурсу.

"Ми трішки попрацювали. І я думаю, що найближчими днями ця комісія збереться. Також у нас буде завершено конкурс, і ми нарешті отримаємо прокурора САП", - підсумував президент.

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Нагадаємо, 21 серпня 2020 року генпрокурор Ірина Венедіктова підписала наказ про звільнення Назара Холодницького з посади заступника генпрокурора - керівника САП.

Конкурс з обрання кандидатів на посаду керівника САП розпочався у січні 2021 року. Конкурс включає стандартні етапи з тестування на знання законодавства, практичні завдання, тестування на поліграфі та психологічне дослідження, а також співбесіду.

До участі у конкурсі було допущено 128 осіб.

Діяльність САП в Україні: що варто знати

Автор: Антоніна Доломанжи