Президент України Володимир Зеленський переконаний, що Верховна Рада проголосує за закон про Національне антикорупційне бюро вже наступного пленарного тижня.
Про це президент заявив в інтерв'ю телеканалу ICTV.
"Є виклики, певні гальмування є, але, тим не менш, сьогодні при деяких змінах у керівництві Верховної Ради ми пришвидшимо голосування у другому читанні закону про Національне антикорупційне бюро. Це буде точно. Впевнений, що ми проголосуємо цей закон наступного тижня, якщо депутати не підведуть. Вірю в них", - зазначив він.
Крім того, Зеленський додав, що був здивований тим, що комісія з обрання керівника САП не може зібратися для проведення остаточного етапу конкурсу.
"Ми трішки попрацювали. І я думаю, що найближчими днями ця комісія збереться. Також у нас буде завершено конкурс, і ми нарешті отримаємо прокурора САП", - підсумував президент.
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Нагадаємо, 21 серпня 2020 року генпрокурор Ірина Венедіктова підписала наказ про звільнення Назара Холодницького з посади заступника генпрокурора - керівника САП.
Конкурс з обрання кандидатів на посаду керівника САП розпочався у січні 2021 року. Конкурс включає стандартні етапи з тестування на знання законодавства, практичні завдання, тестування на поліграфі та психологічне дослідження, а також співбесіду.
До участі у конкурсі було допущено 128 осіб.