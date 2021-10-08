Він стверджував, що під час голосування "закону про олігархів" депутати отримували конверти з грошима в туалеті парламенту.

Народний депутат Антон Поляков, про смерть якого стало відомо 8 жовтня, за кілька днів до трагедії ходив до Національного антикорупційного бюро України, де давав свідчення проти депутатів, які, за його словами, брали "конверти" з грошима у вбиральнях Верховної Ради.

У цьому сам Поляков зізнався під час ефіру програми "Чергові по країні" на телеканалі Україна 24. Він стверджував, що депутати правлячої партії отримували конверти з грошима безпосередньо в день голосування за закон про олігархів в туалеті Ради.

Депутат заявляв, що один з його колег, який заходив в туалет Ради в момент голосування, побачив, як депутатам партії "Слуга народу" роздають гроші. За словами Полякова, він звернувся до НАБУ, проте сам свідок корупційної події побоявся давати свідчення.

Читайте такожАнтон Поляков знайдений мертвим: всі подробиці смерті нардепа (оновлюється)"Я їздив в НАБУ, давав свідчення, але людина побоялася. Що мені зробити? Пістолет приставити і сказати — йди, розповідай? При ньому роздавали. Про який ви можете демократичний парламент говорити, коли за" конверти "працюють ці "слуги"?"- сказав нардеп.

При цьому Поляков відмовився назвати ім'я колеги, оскільки той не підтвердить офіційно епізод, якому став свідком. Що розповів Поляков під час свого візиту в НАБУ, на даний момент невідомо.

Смерть Антона Полякова - що відомо:

Народний депутат Антон Поляков помер 8 жовтня в Києві. За словами генпрокурора Ірини Венедиктової, депутата в несвідомому стані знайшли патрульні поліцейські в таксі, яке зупинили за порушення правил дорожнього руху. Як стверджує водій, він взяв пасажира за кілька хвилин до того біля зупинки громадського транспорту в Дніпровському районі Києва, після цього Полякова почало нудити в машині, він бився в конвульсіях. На задньому сидінні автомобіля були виявлені сліди блювоти.

Бригада швидкої допомоги, що прибула на місце, не змогла реанімувати політика. Всі цінні речі, документи та грошові кошти залишилися при ньому.

У свою чергу депутат Галина Янченко стверджує, що у політика були судоми. Крім того, на шиї депутата знайшли дивні сліди.

Антону Полякову було 33 роки. У нього залишилися дві дочки.

Автор: Віолетта Орлова