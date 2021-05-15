Президент Володимир Зеленський переконаний, що Україна стане членом Європейського Союзу.
Про це він написав у Twitter.
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«Україна – це Європа. І ми – європейці. Ми – центр і серце Європи. За географією, духом, цінностями й прагненнями. Ми довели це на Майдані й доводимо щодня, змінюючи нашу державу, будуючи незалежність і наше майбутнє, захищаючи східний кордон Європи. Україна обов’язково буде в ЄС», - зазначив президент.
Як відомо, сьогодні в Україні відзначають День Європи.
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