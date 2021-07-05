Як зазначив президент, цей проект - пряма безпекова пастка для всіх.

Президент України Володимир Зеленський наголошує, що всі країни Європи повинні об'єднатися в протидії реалізації будівництва російського газопроводу "Північний потік-2".

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив під час всеукраїнського форуму "Україна 30. Міжнародна політика" сьогодні у Києві.

"Введення його в експлуатацію - це не про економіку, це зброя проти України, і впевнений, що буде зброя проти всієї Європи у майбутньому. Це пряма безпекова пастка для всіх. І слід і надалі протидіяти реалізації цього проекту і залучати до цієї складної боротьби всіх партнерів. Не тільки Україна - вся Європа повинна об'єднуватися, щоб протидіяти цій енергетичній загрозі", - наголосив президент.

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Довідка УНІАН. Проектом «Північний потік-2» (Nord Stream 2) передбачено будівництво і робота двох гілок газопроводу загальною потужністю 55 млрд кубометрів газу на рік від узбережжя Росії через Балтійське море до Німеччини.

Будівництво газопроводу в обхід України планували завершити до кінця 2019 року разом з вже існуючим «Північним потоком-1». Його спорудження припинялося через запроваджені США санкції проти компаній-підрядників, проте в лютому 2021 року відновилося. Nord Stream 2 AG вирішив добудувати його власними силами.

Засновником компанії Nord Stream 2 AG є російський «Газпром». Фінансують проект європейські компанії - французька Engie, австрійська OMV, британсько-нідерландська Shell, німецькі Uniper і Wintershall.

Газопровід "Північний потік-2" побудований уже більш ніж на 90%.

Секретар РНБО Олексій Данілов заявляв, що українські дипломати роблять все можливе, аби зупинити запуск «Північного потоку-2». За його словами, перешкоджати цьому проекту складно, оскільки на території Європи є потужні гравці, які зацікавлені у співпраці з РФ.

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Автор: Леся Лещенко