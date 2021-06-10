Глава німецького МЗС наголосив, що завершення "Північного потоку-2" прив’язане до того, щоб транзит газу й надалі відбувався через українську територію.

Міністр закордонних справ Німеччини Гайко Маас запевнив, що ФРН має чітку та незмінну позицію щодо проекту "Північний потік-2".

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив під час спільного брифінгу з міністром закордонних справ України Дмитром Кулебою у Берліні.

«Канцлер Ангела Меркель про це вже говорила президенту Путіну кілька років тому: завершення «Північного потоку-2» прив’язане до того, щоб транзит газу й надалі відбувався через українську територію. Це причина того, чому ми вклали багато зусиль, щоб підписати наприкінці 2019 року угоду про продовження транзиту», - зазначив він.

Маас підкреслив, що позиція Меркель та німецького уряду з цього питання є чіткою і незмінною з того часу.

Читайте такожКулеба розповів про "важкі" переговори щодо "Північного потоку-2" та "нормандського формату"«Ми будемо й надалі говорити Росії, що вона залишиться незмінною», - наголосив очільник МЗС Німеччини.

Ситуація навколо "Північного потоку-2"

Проектом «Північний потік-2» (Nord Stream 2) передбачено будівництво і роботу двох гілок газопроводу загальною потужністю 55 млрд кубометрів газу на рік від узбережжя Росії через Балтійське море до Німеччини. Новий трубопровід в обхід України планувалося завершити до кінця 2019 року поряд з уже існуючим «Північним потоком-1».

Але через санкції, які ухвалила палата представників Конгресу США в законі про американський оборонний бюджет, компанії, що займаються будівництвом газопроводу «Північний потік-2», не змогли його добудувати.

Засновником компанії Nord Stream 2 AG є російський «Газпром». Фінансування проекту здійснюють європейські компанії - французька Engie, австрійська OMV, британсько-нідерландська Shell, німецькі Uniper і Wintershall.

4 червня президент Росії Володимир Путін заявив про завершення процесу укладання труб першої нитки газопроводу «Північний потік - 2».

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Автор: Антоніна Доломанжи