Президент України сьогодні мав тривалу і предметну телефонну розмову з представником Білорусі.

Президент України Володимир Зеленський детально пояснив Олександру Лукашенку "неможливість нашого зіткнення".

Як передає кореспондент УНІАН, про це Зеленський повідомив у відеозверненні, розміщеному в Telegram-каналі.

"У мене відбулася телефонна розмова з Олександром Лукашенком. Ми не розмовляли з ним два роки. А сьогодні я говорив з ним довго, дуже предметно. Я пояснив йому детально неможливість нашого зіткнення. Я не хочу, щоб ракети, літаки, гвинтокрили летіли в Україну з Білорусі. Я не хочу, щоб ішли війська в Україну з Білорусі. І він мене запевнив у цьому", - розповів Зеленський.

Вас також можуть зацікавити новини: