За результатами переговорів з керівництвом Катару планується підписання низки двосторонніх документів.

Президент України Володимир Зеленський з дружиною Оленою Зеленською 5 квітня відвідають з офіційним візитом Катар.

Читайте такожПідготовка держперевороту в Йорданії: Зеленський висловив підтримку королюПро це повідомляє прес-служба Офісу глави держави.

Заплановані переговори Зеленського з еміром Катару Тамімом бін Хамадом Аль Тані та прем’єр-міністром, міністром внутрішніх справ Халідом бін Халіфою Аль Тані. Під час зустрічей передбачається обговорити широкий спектр питань двосторонньої співпраці у політичній, торговельно-економічній, інвестиційній, аграрній, енергетичній та військово-технічній сферах, а також взаємодії в межах міжнародних організацій.

За результатами переговорів планується підписання низки двосторонніх документів.

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Автор: Інна Андаліцька