Президент України Володимир Зеленський з дружиною Оленою Зеленською 5 квітня відвідають з офіційним візитом Катар.
Читайте такожПідготовка держперевороту в Йорданії: Зеленський висловив підтримку королюПро це повідомляє прес-служба Офісу глави держави.
Заплановані переговори Зеленського з еміром Катару Тамімом бін Хамадом Аль Тані та прем’єр-міністром, міністром внутрішніх справ Халідом бін Халіфою Аль Тані. Під час зустрічей передбачається обговорити широкий спектр питань двосторонньої співпраці у політичній, торговельно-економічній, інвестиційній, аграрній, енергетичній та військово-технічній сферах, а також взаємодії в межах міжнародних організацій.
За результатами переговорів планується підписання низки двосторонніх документів.
Вас також можуть зацікавити новини
- "Стоїмо пліч-о-пліч": Зеленський прокоментував розмову з Байденом
- Байден запевнив Зеленського, що Україна не залишиться наодинці з агресією Росії
- Зеленський запросив Байдена відвідати Україну на День Незалежності
- Зеленський розповів, про що шкодує після засідання РНБО
- Маркарова назвала умову зустрічі Байдена з Зеленським
Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram