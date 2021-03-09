Глава держави назвав такі ЗМІ "шкідливим спамом" і вірусами.

Президент Володимир Зеленський вважає, що країні потрібно негайно зайнятися протидією впливу на суспільство каналів, котрі пропагують риторику Кремля.

Про це він повідомив на всеукраїнському форумі «Україна 30. Культура, медіа, туризм» у Києві.

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Глава держави назвав такі ЗМІ «шкідливим спамом» і вірусами.

«Це штучно створені так звані «лідери думок», яким з Іспанії краще видно, як жити в Україні. Це засоби масової дезінформації, які прикриваються свободою слова, диверсії за інструкціями агресії», – зазначив він.

Також Зеленський попередив, що влада продовжить політику блокування цих каналів.

«Ми зробили та продовжуємо працювати, щоб на цих каналах можна було б побачити тільки телевізійну, випробувальну таблицю, а в інтернеті, зокрема на YouTube, вони отримали пожиттєвий бан», – наголосив президент.

Він підсумував, що подальшими завданнями держави й суспільства буде усвідомлення «всіх загроз інформаційній безпеці» і знайдення шляхів протидії їм вже сьогодні.

Заборона телеканалів Медведчука: що відомо

2 лютого президент України Володимир Зеленський увів у дію рішення Ради національної безпеки та оборони про застосування санкцій проти народного депутата від партії "Опозиційна платформа - За життя" Тараса Козака та 8 компаній, які є засновниками телеканалів "112 Україна", "ZIK" і "NewsOne".

Мовлення цих телеканалів припинено в цифровому мультиплексі та кабельних мережах в ніч проти 3 лютого. Водночас телеканали продовжують мовлення на платформі YouTube.

Прес-секретар президента України Юлія Мендель заявила про підтверджене фінансування телеканалів NewsOne, ZIK, "112 Україна", на які були накладені санкції згідно з рішенням Ради національної безпеки та оборони, з боку Російської Федерації.

Секретар Ради національної безпеки і оборони Олексій Данілов наголосив, що рішення запровадити санкції проти цих телеканалів не стосується питання свободи слова, а спрямоване на боротьбу з інформаційним тероризмом проти України.

Президент Володимир Зеленський заявив, що рішення РНБО про санкції проти телеканалів "NewsOne", "ZIK" та "112 Україна" є юридично вмотивованим та було ухвалене відразу після того, як були зафіксовані та обговорені конкретні підстави для нього. За словами глави держави, всі загрози національній безпеці України отримають ефективну та законну відповідь.

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Автор: УНІАН