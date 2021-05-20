Президент України Володимир Зеленський заявив, що в його команді не буде таких політиків як Володимир Гройсман, Арсеній Яценюк і Юлія Тимошенко.
Як передає кореспондент УНІАН, про це глава держави повідомив на підсумковій прес-конференції за результатами двох років своєї роботи на посаді.
"Якщо ви маєте на увазі людей з потужним досвідом таких, як Володимир Гройсман, Арсеній Яценюк і Юлія Тимошенко, то таких людей, з таким досвідом ви не побачите( в уряді)", - сказав він, відповідаючи на запитання журналістів.
Президент також зазначив, що "у нас дуже непоганий уряд".
Читайте такожЗеленський розповів, де має відбутися зустріч із Путіним"Вони дуже непогано працюють", - додав Зеленський.
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