Олександр Руснак працював на цій посаді з вересня 2019 року.

Президент Володимир Зеленський звільнив Олександра Руснака з посади начальника Департаменту контррозвідки Служби безпеки України.

Відповідний указ №604/2021 від 29 листопада оприлюднено на сайті глави держави.

"Звільнити Руснака Олександра Васильовича з посади начальника Департаменту контррозвідки Служби безпеки України", - йдеться у документі.

Нагадаємо, що 11 вересня 2019 року Зеленський призначив Руснака на посаду начальника Департаменту контррозвідки Служби безпеки України.

Читайте також СБУ відпрацювала "прорив" нелегалів на кордоні з Білоруссю (фото) Заява Зеленського про підготовку "держперевороту" в Україні

26 листопада на прес-марафоні "30 запитань президенту України" Володимир Зеленський заявив про наявну інформацію щодо обговорення між певними представниками України і Росії можливої участі бізнесмена Ріната Ахметова у здійсненні державного перевороту в Україні. За словами президента, держпереворот планують на 1-2 грудня.

Президент зазначив, що Ахметов зробить велику помилку, якщо воюватиме проти українського народу і держави.

Гучну заяву Зеленського про "держпереворот" прокоментував глава МЗС Дмитро Кулеба. Він зазначив, що якщо Росія вирішить здійснити нове вторгнення в Україну, то ця наступальна операція супроводжуватиметься діями з дестабілізації ситуації всередині нашої держави.

Служба безпеки України розслідує провадження за фактом готування окремими громадянами України та РФ дій з метою захоплення державної влади.

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Автор: Світлана Закелова