В ЄС вважають, що цей указ є ще одним кроком нав'язування російського громадянства на півострові.

В Європейському Союзі засуджують набуття чинності указу президента Росії Володимира Путіна про позбавлення українців права володіти землею в окупованому Криму.

Про це йдеться у заяві речниці з закордонних справ і політики безпеки у Європейській службі зовнішніх зв'язків Набіли Массралі з приводу набуття чинності відповідного указу президента РФ.

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"Європейський Союз не визнає незаконну анексію Кримського півострова Росією, яка є явним порушенням міжнародного права. З цієї причини, ЄС не визнає цей указ і вважає набуття ним чинності ще однією спробою примусової інтеграції незаконно анексованого півострова до складу Росії. Крим є частиною України. Указ також є порушенням міжнародного гуманітарного права, оскільки є ще одним кроком нав'язування російського громадянства на півострові. Це призвело до свавільного позбавлення права власності", - наголошується у заяві.

Водночас у Євросоюзі закликають РФ припинити усі порушення міжнародного права на окупованому півострові.

"Європейський Союз продовжить впроваджувати свою політику невизнання незаконної анексії Кримського півострова, в тому числі за допомогою обмежувальних заходів", - додається у заяві.

"Заборона" на володіння землею в Криму

20 березня 2020 року президент РФ своїм указом розширив перелік територій, де іноземці не можуть володіти земельними ділянками. До переліку потрапила більшість районів в окупованому Криму.

Через рік, 20 березня 2021 року, цей указ набув чинності.

У Міністерстві закордонних справ України назвали його юридично нікчемним. У відомстві переконані, що Україна після деокупації відновить порушені Росією права законних власників на земельні ділянки в Криму.

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Автор: Віталій Саєнко