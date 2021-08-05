Президент зазначає, що для того, щоб взагалі про щось говорити, потрібно хоча б припинити стріляти.

Президент України Володимир Зеленський у контексті врегулювання ситуації на Донбасі заявляє, що не можна сідати за стіл переговорів з людьми, у яких в руках зброя.

Про це глава государтсва сказав в інтерв'ю телеканалу "Дом".

Відповідаючи на питання про майбутні перші необхідні кроки в питаннях гуманітарної політики і питаннях безпеки для Донбасу, Зеленський підкреслив: "Я незмінно вірю, що не можна за стіл сідати з людьми, у яких в руках зброя. Це не просто філософія, це предметна розмова. Я завжди виступав за те, що перший пункт і "Мінська", і всіх домовленостей... суть - припинення вогню".

Президент зазначив, що для того, щоб взагалі про щось говорити, потрібно хоча б припинити стріляти.

"Тому що ось ми з вами мали режим припинення вогню в Україні... І він 7 місяців діяв... Так, були провокації з того боку, були поранення. Але відчуття, що ми йдемо, ми не втрачаємо людей, воно з'явилося", - сказав президент.

Зеленський нагадав, що далі необхідно переходити до питання про виведення військ.

"Ми маємо бути на кордоні - це наш кордон", - підкреслив він.

Президент також додав, що" гуманітарна місія "- це"розмова, домовленості і виконання, тиск на Росію, щоб вона виконувала взяті на себе зобов'язання".

"Вона сторона конфлікту", - додав Зеленський.

Довідка УНІАН. Росія в березні 2014 року після введення військ окупувала український Крим і почала дестабілізувати ситуацію на Донбасі. РФ постачає терористам "ДНР" і "ЛНР" озброєння і направляє на Донбас найманців і свої регулярні війська. З середини квітня 2014 року в Луганській та Донецькій областях тривають бойові дії.

Автор: Таня Поляковська