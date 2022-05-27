За її словами, Фінляндія підтримує розслідування злочинів російських окупантів.

Жоден із злочинів, які російські військові вчинили в Україні, не має лишитися без покарання.

Про це заявила прем’єр-міністр Фінляндської Республіки Санна Марін під час брифінгу після зустрічі з прем’єр-міністром України Денисом Шмигалем.

"Ми побачили те, що сталося внаслідок нападу Росії на Україну. Ми відвідали Бучу та Ірпінь. Ми дуже прикро вражені і дуже шкодуємо з приводу того, що сталися вбивства, сталися катування, сталися наруги над людьми, зґвалтування. Ми були вражені, але тепер знаємо, що можна залишатися людьми перед лицем нелюдської кривди. І ми тепер знаємо, на що здатна Російська Федерація. Ми тепер бачимо, які злочини тягне за собою імперіалізм, і бачимо конечну потребу на те, щоб жоден із цих злочинів не лишився без покарання. Все, що скоїлося в Україні, має дістати належну міжнародну оцінку", - сказала вона.

За її словами, Фінляндія підтримує розслідування злочинів російських окупантів.

"Ці злочини не мають залишитися безкарними і минутись без сліду. Все, що потрібно зробити на міжнародному рівні, щоб це засудити і покарати, має бути зроблено", - додала вона.

Як повідомляв УНІАН, Європейський союз, США і Велика Британія створили Консультативну групу щодо злочинів, пов’язаних зі звірствами (Atrocity Crimes Advisory Group, ACA), для координації зусиль із притягнення до відповідальності винних у воєнних злочинах під час масштабної війни Росії проти України.