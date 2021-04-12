За словами спікера парламенту, такий доступ буде відкритий після того, як Київ увійде до «зеленої» зони карантину.

Голова Верховної Ради Дмитро Разумков назвав умови, за яких журналісти зможуть повернутися для роботи в кулуари парламенту.

Читайте такожАрахамія заявив, що сумує за журналістами у сесійній залі та кулуарах ВРЯк передає кореспондент УНІАН, про це він повідомив під час брифінгу.

«Якщо ми зараз з вами говоримо про «червону» зону в місті Києві, то відкривати кулуари буде трохи задивно», - сказав Разумков, відповідаючи на запитання, чи відкриють найближчим часом кулуари для журналістів.

За його словами, він розуміє, що політично правильно для нього самого було б відповісти, що журналісти повертаються.

«Але гратися в політику зі здоров'ям людей я точно цього робити не буду…Я сподіваюсь, що незабаром буде така можливість, і я скажу: Все, коронавірус пройшов. Ми зайшли в «зелену» зону, знімаємо обмеження, будь ласка, повертайтесь в кулуари», - зазначив він.

Раніше Разумков видав розпорядження, відповідно до якого журналістам заборонено працювати в кулуарах, тобто в приміщенні другого поверху на Грушевського, 5, де відбуваються пленарні засідання, а також обмежено доступ до журналістської ложі в сесійній залі.

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Автор: Надя Пришляк