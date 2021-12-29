Радбез збереться на засідання у передостанній день року.

Рада національної безпеки та оборони на "передноворічному" засіданні, дату якого напередодні раптово змінили, 30 грудня обговорить стан Збройних сил, ситуацію з коронавірусом, енергетикою та реалізацією програми президента "Зелена країна".

Про це пише "Українська правда" з посиланням на власні джерела.

"Стан ЗСУ, епідеміологічна ситуація, стан енергетичної галузі, виконання указу президента щодо збереження та відтворення лісів", - розповів виданню співрозмовник.

На питання, чи розглядатимуть у четвер запровадження санкцій, він сказав, що "питання санкційної політики - на стадії вирішення щодо винесення на розгляд засідання".

"Передноворічне" засідання РНБО: що відомо

Раніше повідомлялося, що засідання відбудеться 29 грудня. Вчора стало відомо, що його перенесли на один день. "У зв’язку з тим, що Президент України Володимир Зеленський розширив перелік питань, які вносяться до порядку денного засідання Ради національної безпеки і оборони України, засідання відбудеться 30 грудня 2021 року", - йдеться в короткому повідомленні прес-служби РНБО.

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