Його планували провести 29 грудня.

Засідання Ради національної безпеки та оборони України (РНБО), яке планували провести в середу, 29 грудня, раптово перенесли на день пізніше.

Про це повідомляється на сторінці Радбезу в Facebook.

"У зв’язку з тим, що Президент України Володимир Зеленський розширив перелік питань, які вносяться до порядку денного засідання Ради національної безпеки і оборони України, засідання відбудеться 30 грудня 2021 року", - йдеться в короткому повідомленні прес-служби РНБО.

Порядок денний засідання наразі не повідомляється.

Раніше зазначалося, що засідання відбудеться 29 числа. "Після доповіді Секретаря Ради національної безпеки і оборони України Олексія Данілова Президенту України Володимиру Зеленському Глава держави прийняв рішення про проведення в середу, 29 грудня 2021 року, засідання РНБО України", - йшлося в повідомленні від 24 грудня.

Довідка УНІАН. Рада національної безпеки і оборони України (РНБО) - координаційний орган з питань національної безпеки і оборони при Президентові України. Відповідно до статті 107 Конституції України РНБОУ координує і контролює діяльність органів виконавчої влади у сфері національної безпеки і оборони.

Як раніше повідомляв УНІАН, секретар РНБО Олексій Данілов заявив, що в Україні у разі необхідності можуть ввести воєнний стан, однак зараз її немає.