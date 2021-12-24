Поки що невідомо, які питання розглядатимуть.

Президент Володимир Зеленський скликає нове засідання Ради нацбезпеки та оборони. Засідання заплановане вже на наступний тиждень.

Про це йдеться в заяві апарату РНБО.

Згідно з повідомленням, нове засідання РНБО має відбутися 29 грудня.

"Сьогодні, 24 грудня 2021 року, після доповіді Секретаря Ради національної безпеки і оборони України Олексія Данилова Президенту України Володимиру Зеленському Глава держави прийняв рішення про проведення в середу, 29 грудня 2021 року, засідання РНБО України", - йдеться в повідомленні.

Читайте такожПривід Порошенка до суду: адвокати не мають офіційної інформаціїНаразі невідомо, яке термінове питання розглядатимуть перед Новим роком.

Довідка УНІАН. Рада національної безпеки і оборони України (РНБО) - координаційний орган з питань національної безпеки і оборони при Президентові України. Відповідно до статті 107 Конституції України РНБОУ координує і контролює діяльність органів виконавчої влади у сфері національної безпеки і оборони.

Як раніше повідомляв УНІАН, секретар РНБО Олексій Данилов заявив, що в Україні у разі необхідності можуть ввести воєнний стан, однак зараз її немає.

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