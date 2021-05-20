За словами столичного міського голови, під час обшуків правоохоронці шукають документи, які вже й так їм передавалися.

Київський міський голова Віталій Кличко назвав обшуки у своєму оточенні маніпуляціями та дискредитацією міської влади.

Про це мер столиці написав у своєму Telegram-каналі у відповідь на слова президента Володимира Зеленського, сказані під час прес-конференції.

Зокрема, Зеленський зазначив, що обшуки в оточенні Кличка відбувалися тому, що "не треба було красти гроші в бюджеті".

"Те що йдуть обшуки. 70 чи 50 обшуків було в оточенні пана Кличка, так не треба було красти гроші в бюджеті. Мені здається, це справедливо. Він дуже неправильно публічно, мені здається, себе веде", - сказав президент.

Кличко такі звинувачення відкидає.

"Мене здивували звинувачення, мовляв, "не треба красти із бюджету"... Я вже коментував ці зрежисовані обшуки й масові облави, що відбуваються останнім часом. Це - маніпуляції та дискредитація міської влади! Коли шукають документи, які ми самі передавали правоохоронцям, - про фінансові порушення, які виявили ми самі. Документи за кілька років. То що до цього робили з ними правоохоронці?" - написав міський голова.

"Може, президенту надають якусь викривлену інформацію? Бо, щоб однозначно стверджувати, - всі факти мають бути доведені в законному порядку", - додав Кличко.

Читайте також"Не треба було красти": Зеленський прокоментував обшуки в оточення КличкаВін також заперечує слова Зеленського про те, що постійно приходить до Офісу президента.

"Я - людина вихована. Я не ходжу когось очікувати. Може, мене з кимось переплутали? Бо мені є чим займатись. Перед тим, як прийти, навіть до друзів, я завжди зателефоную і спитаю, коли їм зручно зустрітися. Тим більше не в моїх правилах ходити оббивати пороги кабінетів", - розповів Кличко.

За словами мера, він справді телефонував у приймальню та писав президенту задля зустрічі з робочих питань, однак зустріч за останніх півроку так і не відбулася.

Обшуки в оточення Кличка: що відомо

Зранку 18 травня Кличко заявив, що до під'їзду його будинку на вул. Богдана Хмельницького увірвалася озброєна група, ймовірно, представників правоохоронних органів.

Мер припустив, що такі дії пов'язані з "нападами" правоохоронних органів щодо київської міської влади.

За словами представників правоохоронних органів, обшуки не стосувалися Кличка.

Водночас, Кличко повідомив, що камера відеоспостереження біля вхідних дверей в його квартиру зафіксувала, що представники правоохоронних органів приходили саме до нього і стукали у двері.

Згодом у Службі безпеки України пояснили, чому стукали у двері до київського міського голови.

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Автор: Катерина Комолова