Яскраві млинці можна подавати на будь-яке сімейне торжество, або ж урізноманітнювати ними щоденне меню.

Млинці з червоною рибою – не просто дуже смачна, а ще й ефектна страва, яка чудово виглядатиме на будь-якому святковому застіллі. Вони красиві у розрізі, особливо якщо додати в начинку м'який сир, зелень, огірок, авокадо або зелену цибулю.

Млинці з червоною рибою

Борошно - 200 г

Молоко - 1 ст.

Яйця - 1 шт.

Цукор - 1 ст. л.

Сіль - за смаком

Вода - 100 мл

Сода харчова - 0,25 ч. л.

Для начинки

Червона риба (солона) - 150 г

М'який сир (моцарела) - 150 г

Кріп - за смаком

Яйце розбити в миску, додати сіль та цукор, перемішати.

Читайте такожНайсмачніші млинці на Масницю: рецепти найкращих святкових ласощівВлити молоко, всипати борошно і соду, перемішати. До потрібної консистенції розбавити тісто теплою або гарячою водою. За бажанням можна додати олію.

Розігріти сковороду, змастити олією й посмажити млинці з двох боків до готовності. Готові млинці змащувати вершковим маслом, щоб вони не злиплися між собою.

Сир натерти на великій тертці.

На кожен млинець викласти натертий сир, шматочки червоної риби й скрутити рулетом. За бажанням кожен рулет можна порізати на маленькі шматочки.

Млинці з лососем та сиром

Борошно - 1 ст.

Молоко - 2 ст.

Яйця курячі - 2-3 шт.

Сіль - за смаком

Цукор - за смаком

Масло - 30 г

Для начинки

М'який сир - 70-100 г

Лосось малосолоний - 100 г

Білки відокремити від жовтків. Збити білки.

Жовтки розтерти з цукром. Додати масло, борошно, гаряче молоко та сіль. Вимісити суміш до однорідної маси.

Додати в тісто білки. Добре перемішати його до однорідної маси.

Випікати невеликі млинчики на добре розігрітій сковороді з двох боків.

Філе лосося порізати на тонкі шматочки. Млинці намастити кремоподібним сиром і покласти шматочки лосося. Скрутити млинчики в трубочку.

Млинці з сьомгою та ікрою

Борошно - 400 г

Молоко - 500 мл

Яйця - 3 шт.

Олія - 6 ст. л.

Розпушувач - 1 ч. л.

Цукор - 1-2 ст. л.

Сіль - 0,5 ч. л.

Для начинки

Сьомга - за смаком

Ікра - за смаком

Сир вершковий - за смаком

Збити яйця у глибокому посуді. Змішати їх із молоком та олією. Додати цукор, сіль і розпушувач.

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Далі всипати поступово борошно, просіваючи його через сито. Добре розмішати, щоб не було грудок. Тісто в результаті має вийти рідким.

Розігріти сковорідку. На розпечену сковороду вилити ополоник тіста, рівномірно розподіляючи його по поверхні. Обсмажити млинці з двох боків, відразу ж накрити їх рушником.

Нарізати сьомгу на тоненькі шматочки й покласти на млинці. Туди ж додати ікру. Розмазати смужку вершкового сиру. Скрутити млинці у рулетики. Розрізати кожен рулетик навскоси й викласти акуратно на блюдо.

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Автор: УНІАН