Млинці з червоною рибою – не просто дуже смачна, а ще й ефектна страва, яка чудово виглядатиме на будь-якому святковому застіллі. Вони красиві у розрізі, особливо якщо додати в начинку м'який сир, зелень, огірок, авокадо або зелену цибулю.
Млинці з червоною рибою
- Борошно - 200 г
- Молоко - 1 ст.
- Яйця - 1 шт.
- Цукор - 1 ст. л.
- Сіль - за смаком
- Вода - 100 мл
- Сода харчова - 0,25 ч. л.
Для начинки
- Червона риба (солона) - 150 г
- М'який сир (моцарела) - 150 г
- Кріп - за смаком
Яйце розбити в миску, додати сіль та цукор, перемішати.
Читайте такожНайсмачніші млинці на Масницю: рецепти найкращих святкових ласощівВлити молоко, всипати борошно і соду, перемішати. До потрібної консистенції розбавити тісто теплою або гарячою водою. За бажанням можна додати олію.
Розігріти сковороду, змастити олією й посмажити млинці з двох боків до готовності. Готові млинці змащувати вершковим маслом, щоб вони не злиплися між собою.
Сир натерти на великій тертці.
На кожен млинець викласти натертий сир, шматочки червоної риби й скрутити рулетом. За бажанням кожен рулет можна порізати на маленькі шматочки.
Млинці з лососем та сиром
- Борошно - 1 ст.
- Молоко - 2 ст.
- Яйця курячі - 2-3 шт.
- Сіль - за смаком
- Цукор - за смаком
- Масло - 30 г
Для начинки
- М'який сир - 70-100 г
- Лосось малосолоний - 100 г
Білки відокремити від жовтків. Збити білки.
Жовтки розтерти з цукром. Додати масло, борошно, гаряче молоко та сіль. Вимісити суміш до однорідної маси.
Додати в тісто білки. Добре перемішати його до однорідної маси.
Випікати невеликі млинчики на добре розігрітій сковороді з двох боків.
Філе лосося порізати на тонкі шматочки. Млинці намастити кремоподібним сиром і покласти шматочки лосося. Скрутити млинчики в трубочку.
Млинці з сьомгою та ікрою
- Борошно - 400 г
- Молоко - 500 мл
- Яйця - 3 шт.
- Олія - 6 ст. л.
- Розпушувач - 1 ч. л.
- Цукор - 1-2 ст. л.
- Сіль - 0,5 ч. л.
Для начинки
- Сьомга - за смаком
- Ікра - за смаком
- Сир вершковий - за смаком
Збити яйця у глибокому посуді. Змішати їх із молоком та олією. Додати цукор, сіль і розпушувач.
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Далі всипати поступово борошно, просіваючи його через сито. Добре розмішати, щоб не було грудок. Тісто в результаті має вийти рідким.
Розігріти сковорідку. На розпечену сковороду вилити ополоник тіста, рівномірно розподіляючи його по поверхні. Обсмажити млинці з двох боків, відразу ж накрити їх рушником.
Нарізати сьомгу на тоненькі шматочки й покласти на млинці. Туди ж додати ікру. Розмазати смужку вершкового сиру. Скрутити млинці у рулетики. Розрізати кожен рулетик навскоси й викласти акуратно на блюдо.
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