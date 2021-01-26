Це дуже смачні ласощі в українському стилі.

Вергуни – домашні смаколики, що мають форму продовгуватих смужечок. Початково українські вергуни готувалися на кислому молоці, адже воно є чудовою основою для тіста. Пишні, повітряні, з хрусткою скоринкою їх також готують на кефірі, сметані.

Вергуни на кислому молоці

Борошно - 600 г

Яйця - 1 шт.

Цукор - 100 г

Сода - 0,5 ч. л.

Кисле молоко - 250 мл

Рослинна олія - 150 мл

Цукрова пудра - за смаком

Збити яйця з цукром до утворення білої пишної піни. Додати кисле молоко, все перемішати. Ввести погашену оцтом соду.

Читайте такожНіжно-повітряні тістечка "Соффіоні": як приготувати незвичайний десертПросіяти борошно і додати його до яєчно-молочної суміші. Замісити тісто – воно буде трохи липким. Залишити тісто під рушником на 10 хвилин.

Присипати робочу поверхню борошном або змастити олією, розкачати тісто в тонкий пласт і вирізати прямокутники. Надрізати кожен по центру й перекрутити тісто.

Обсмажувати вергуни в розпеченій олії до зарум'янювання. Готові хрусткі ласощі присипати цукровою пудрою.

Полтавські вергуни на кефірі

Борошно - 400 г

Кефір - 200 мл

Яйце - 1 шт.

Цукор - 100 г

Ванільний цукор - 12 г

Розпушувач - 12 г

Цукрова пудра - 30 г

Олія - ​​300 мл

Кефір повинен бути кімнатної температури. З’єднати його з курячим яйцем та цукром. Швидко й інтенсивно все перемішати.

Просіяне борошно з'єднати з розпушувачем і ванільним цукром.

Невеликими частинами почати вводити сухі компоненти у рідкі, кожного разу ретельно перемішуючи тісто. Тісто має вийти м'яким та не липнути до рук. Якщо його важко вимішувати в мисці, то можна перекласти на робочу. Тісто повинно бути приємним і слухняним.

Розкачати тісто шаром товщиною 7-8 мм. Потім нарізати однаковими прямокутниками, приблизно 3х6 см. У середині кожної смужки зробити надріз і вивернути край смужки через розріз.

У сотейнику добре розігріти олію, знизити вогонь до мінімуму і викласти декілька заготовок, враховуючи, що вергуни значно збільшаться в обсязі.

Обсмажити їх до красивого рум'яного кольору. Вийняти шумівкою на серветку, щоб позбутися зайвої олії. Аналогічно зробити з рештою заготовок. Коли всі вергуни будуть готові, за бажанням присипати цукровою пудрою й акуратно перемішати.

Вергуни на сметані

Борошно - 320 г

Яйця - 2 шт.

Цукор - 2 ст. л.

Сіль - за смаком

Сметана - 60 г

Коньяк - 40 мл

Олія - 100 мл

Цукрова пудра - за смаком

Збити яйця з цукром, сіллю та сметаною. Додати до отриманої суміші коньяк (можна будь-який алкоголь: вино, горілку, ром).

Читайте такожПиріг, кекс та сирний десерт: рецепти смачної випічки у мультиварціПорціями додавати борошно, замішуючи однорідне тісто. Місити його доти, поки воно не перестане липнути до рук, після чого дайте тісту відпочити 15 хвилин.

Розкачати тісто в тонкий пласт та нарізати його на прямокутні шматочки. По центру кожного зробити поздовжній надріз і вивернути через нього тісто, надаючи вергунам традиційно прийняту форму.

Обсмажити заготовки в олії до апетитної рум'яної. Подавати вергуни до столу можна гарячими або в охолодженому вигляді.

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Автор: УНІАН