Вергуни – домашні смаколики, що мають форму продовгуватих смужечок. Початково українські вергуни готувалися на кислому молоці, адже воно є чудовою основою для тіста. Пишні, повітряні, з хрусткою скоринкою їх також готують на кефірі, сметані.
Вергуни на кислому молоці
- Борошно - 600 г
- Яйця - 1 шт.
- Цукор - 100 г
- Сода - 0,5 ч. л.
- Кисле молоко - 250 мл
- Рослинна олія - 150 мл
- Цукрова пудра - за смаком
Збити яйця з цукром до утворення білої пишної піни. Додати кисле молоко, все перемішати. Ввести погашену оцтом соду.
Читайте такожНіжно-повітряні тістечка "Соффіоні": як приготувати незвичайний десертПросіяти борошно і додати його до яєчно-молочної суміші. Замісити тісто – воно буде трохи липким. Залишити тісто під рушником на 10 хвилин.
Присипати робочу поверхню борошном або змастити олією, розкачати тісто в тонкий пласт і вирізати прямокутники. Надрізати кожен по центру й перекрутити тісто.
Обсмажувати вергуни в розпеченій олії до зарум'янювання. Готові хрусткі ласощі присипати цукровою пудрою.
Полтавські вергуни на кефірі
- Борошно - 400 г
- Кефір - 200 мл
- Яйце - 1 шт.
- Цукор - 100 г
- Ванільний цукор - 12 г
- Розпушувач - 12 г
- Цукрова пудра - 30 г
- Олія - 300 мл
Кефір повинен бути кімнатної температури. З’єднати його з курячим яйцем та цукром. Швидко й інтенсивно все перемішати.
Просіяне борошно з'єднати з розпушувачем і ванільним цукром.
Невеликими частинами почати вводити сухі компоненти у рідкі, кожного разу ретельно перемішуючи тісто. Тісто має вийти м'яким та не липнути до рук. Якщо його важко вимішувати в мисці, то можна перекласти на робочу. Тісто повинно бути приємним і слухняним.
Розкачати тісто шаром товщиною 7-8 мм. Потім нарізати однаковими прямокутниками, приблизно 3х6 см. У середині кожної смужки зробити надріз і вивернути край смужки через розріз.
У сотейнику добре розігріти олію, знизити вогонь до мінімуму і викласти декілька заготовок, враховуючи, що вергуни значно збільшаться в обсязі.
Обсмажити їх до красивого рум'яного кольору. Вийняти шумівкою на серветку, щоб позбутися зайвої олії. Аналогічно зробити з рештою заготовок. Коли всі вергуни будуть готові, за бажанням присипати цукровою пудрою й акуратно перемішати.
Вергуни на сметані
- Борошно - 320 г
- Яйця - 2 шт.
- Цукор - 2 ст. л.
- Сіль - за смаком
- Сметана - 60 г
- Коньяк - 40 мл
- Олія - 100 мл
- Цукрова пудра - за смаком
Збити яйця з цукром, сіллю та сметаною. Додати до отриманої суміші коньяк (можна будь-який алкоголь: вино, горілку, ром).
Читайте такожПиріг, кекс та сирний десерт: рецепти смачної випічки у мультиварціПорціями додавати борошно, замішуючи однорідне тісто. Місити його доти, поки воно не перестане липнути до рук, після чого дайте тісту відпочити 15 хвилин.
Розкачати тісто в тонкий пласт та нарізати його на прямокутні шматочки. По центру кожного зробити поздовжній надріз і вивернути через нього тісто, надаючи вергунам традиційно прийняту форму.
Обсмажити заготовки в олії до апетитної рум'яної. Подавати вергуни до столу можна гарячими або в охолодженому вигляді.
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