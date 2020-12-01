Такий домашній пиріг виходить ніжним і повітряним.

Пиріг на кефірі – дуже смачний та ароматний, його люблять як дорослі, так і діти. Готують такий пиріг без дріжджів, але, тим не менш, він виходить повітряним. Присмачити випічку можна будь-якими ягодами, сухофруктами, горіхами.

Ягідний пиріг на кефірі

Борошно пшеничне - 300 г

Масло вершкове - 80 г

Цукрова пудра - 150 г

Яйце куряче - 4 шт.

Кефір - 200 мл

Розпушувач тіста - 1 пачка

Ягоди (будь-які, бажано різні) - 400 г

Збити цукор, жовтки та кефір. Масло розтопити і злегка остудити. Додати до жовтків, збити.

Читайте такожРозкішний торт "Червоний оксамит": як приготувати смачний святковий десертДо борошна додати розпушувач тіста, перемішати. Додати до маси й збити вінчиком.

Окремо збити білки в міцну піну. Додати до тіста, перемішати лопаткою.

Форму діаметром 30 см змастити маслом. Викласти у неї тісто, розрівняти лопаткою.

Зверху викласти ягоди. Випікати у попередньо розігрітій духовці при температурі 170°С упродовж 45 хвилин.

Заливний пиріг з м’ясом на кефірі

Для тіста

Пшеничне борошно - 2 ст.

Кефір - 2 ст.

Курячі яйця - 3 шт.

Цукор - 1,5 ч. л.

Кухонна сіль - 1,5 ч. л.

Сода харчова - 1,5 ч. л.

Для начинки

Фарш м'ясний - 500 г

Фарш свинина яловичина - 500 г

Цибуля ріпчаста - 200 г

Кріп - 5 г

Часник - 1 зубчик

Базилік - 0,5 ч. л.

Сіль, перець чорний мелений - за смаком

Рослинна олія - 1,5 ст. л.

Додатково

Рослинна олія - 1 ч. л.

Вершкове масло - 0,5 ч. л.

М'ясо заздалегідь перекрутити через м'ясорубку. Цибулю дрібно нарізати. Обсмажити на олії впродовж кількох хвилин до м'якості.

Тим часом дрібно нарізати кріп.

Викласти до цибулі фарш. Розім’яти виделкою або дерев'яною лопаткою, розбиваючи грудочки. Посолити, поперчити, додати дрібку сушеного базиліка або інших спецій за смаком. Пропустити через прес зубчик часнику для аромату.

Обсмажити на середньому вогні 4-5 хвилин до випаровування рідини (сильно не засмажувати, щоб не був сухий).

Приготування тіста. Вбити яйця, додати цукор та сіль, змішати. Влити кефір, перемішати. Борошно змішати з содою. З'єднати сухі та рідкі інгредієнти. Добре перемішати, поки все борошно не вбереться.

У змащену форму вилити половину тіста, зверху викласти обсмажений фарш. За бажанням посипати нарізаним кропом або іншою зеленню. Залити другою половиною тіста.

Випікати в духовці при 180°С упродовж 35-45 хвилин, залежно від духовки. Готовність тіста можна перевірити, проткнувши пиріг зубочисткою – вона повинна бути сухою.

За бажанням змастити пиріг шматочком вершкового масла. Дати пирогу трохи охолонути, а потім можна нарізати і куштувати.

Шоколадно-сирний пиріг "Мармурове море"

Борошно пшеничне - 225 г

Масло вершкове - 180 г

Цукор - 0,5 ст.

Яйця курячі - 4 шт.

Кефір - 100 мл

Сода гашене оцтом - 0,75 ч. л.

Какао-порошок - 3 ст. л.

Сіль - 0,3 ч. л.

Для начинки

Сир (0-5%) - 350 г

Цукор - 0,5 ст.

Яйця курячі - 2 шт.

Фрукти (консервовані) - 120 г

Приготування тіста. Збити яйця, масло та цукор. Влити кефір, борошно, гашену соду, сіль та какао-порошок, усе перемішати.

Читайте такожСмачна випічка з листкового тіста: рецепти пирога, штруделя та рулетиківПриготування начинки. Міксером на середній швидкості збити сир, цукор і яйця.

Нагріти духовку до 180°С. Застелити папером для випічки форму, злегка змастити її маслом.

Влити у форму половину тіста, розрівняти. Налити половину сирної суміші, розподілити її по поверхні.

Викласти фрукти поверх начинки. Вилити половину тіста, що залишилося, потім залишки начинки, зверху розподілити решту тіста.

Далі чимось провести кілька горизонтальних ліній на всю глибину тіста.

Відправити у розігріту до 180°С духовку і пекти приблизно трохи більше години. Готовність визначати сірником – він має вийти з тіста майже сухий.

Остудити в формі, вийняти і розрізати на шматочки тільки після охолодження.

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Автор: УНІАН