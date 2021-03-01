Найкращим подарунком на 8 березня для вашої жінки буде вечеря з вишуканих страв.

Наближається Міжнародний жіночий день 8 березня - свято, коли жінок радують сюрпризами. Відомий одеський ресторатор і власник ресторанів "Тавернетта", "Дача", мережі кафе "Компот" розповів, які прості і одночасно екзотичні страви може приготувати кожен чоловік для своєї жінки. Такі страви порадують вашу кохану і допоможуть влаштувати романтичний вечір. Меню складається з японського салату, традиційної одеської камбали і відомого італійського десерту. Звичайно, замовити столик в ресторані набагато простіше, але страви власного приготування завоюють її серце.

Японський салат від дочки Лібкіна з Токіо

Авокадо - 150 г.

Квасоля едамаме - 50 г.

Квасоля стручкова - 60 г.

Огірки свіжі - 100 г.

Цукіні - 70 г.

Рукола - 50 р.

Міні-шпинат - 50 г.

Капуста білокачанна - 50 г.

Насіння гарбуза - 10 г.

Для заправки:

Мед - 30 г.

Соус соєвий - 20 г.

Апельсиновий фреш - 40 г.

Олія оливкова - 30 г.

Сік юдзу - 30 г.

Нарізаємо огірки тоненькими скибочками. Тонко шаткуємо капусту. Тонкими кружечками ріжемо цукіні. Додаємо до суміші два види квасолі, руколу і шпинат. Поверх інгредієнтів укладаємо половину авокадо, нарізавши його скибочками. Готуємо заправку з суміші соєвого соусу, апельсинового фрешу, оливкової олії, соку юдзу і меду. Поливаємо салат соусом, посипаємо крупно подрібненими насінням гарбуза.

Камбала в оливковій олії з томатами

Філе камбали зі спинки - 1 кг

Червоні солодкі помідори - 300 г.

Часник - 50 г.

Оливкова олія - 100 мл.

Вершкове масло - 80 г.

Рислінг (біле вино) - 70 мл.

Лимон - 1 шт.

Курячий бульйон - 80 мл.

Петрушка - 50 г.

Сіль і перець за смаком.

Камбалу потрошимо і обробляємо, миємо і знімаємо з неї темну шкіру. Білу шкіру можна не знімати. Акуратно зрізаємо філе з кісток і нарізаємо його на тонкі скибки шириною 5-7 см.

Тонкі скибочки часнику прогріваємо до прозорості в оливковій олії. Потім кладемо рибу і прогріваємо в сковороді в оливковій олії з двох сторін без підсмажування. Помідори ошпарюємо окропом, очищаємо і розрізаємо на тоненькі часточки.

Додаємо до риби помідори і, збільшивши вогонь, вливаємо біле вино і швидко його випаровуємо. Вливаємо сік лимона і солимо. Додаємо холодне вершкове масло, кілька ложок курячого бульйону і частину дрібно рубаної петрушки. Готуємо на маленькому вогні 7 хвилин при легкому помішуванні.

Камбалу кладемо на блюдо поруч зі свіжоприготованим картопляним пюре. Поливаємо частину пюре отриманим соусом і посипаємо рибу нашаткованою петрушкою.

Тірамісу

Яйця - 3 шт.

Жовток - 1 шт.

Цукор - 100 г.

Маскарпоне - 500 р.

Готове печиво савоярді - 300 г.

Еспресо - 250 мл.

Вино Марсала - 50 мл, або коньяк - 100 мл.

Гірке какао за смаком

Приготуйте каву. Коли все буде готово, додайте ложку цукру і дайте їй охолонути в невеликій мисці. Влийте в каву вино або коньяк. Відокремте жовтки і збийте їх з трьома столовими ложками цукру. Використовуйте жовтки і маскарпоне кімнатної температури. Додайте маскарпоне в збиті жовтки з цукром, перемішуючи знизу вгору, щоб суміш не осіла.

Охолодіть білки. Додайте в білки дрібку солі. Збийте білки до щільної піни і додайте їх в крем з маскарпоне, обережно перемішуючи знизу вгору. Зберіть тірамісу в керамічному лотку або в келиху, чергуючи шари крему з Савоярді, просоченим кавою з коньяком. Накрийте лоток листом пергаменту і дайте йому постояти кілька годин в холодильнику перед подачею на стіл. Перед подачею посипати тірамісу просіяним какао.

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Автор: Катерина Пулатова