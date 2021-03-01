Наближається Міжнародний жіночий день 8 березня - свято, коли жінок радують сюрпризами. Відомий одеський ресторатор і власник ресторанів "Тавернетта", "Дача", мережі кафе "Компот" розповів, які прості і одночасно екзотичні страви може приготувати кожен чоловік для своєї жінки. Такі страви порадують вашу кохану і допоможуть влаштувати романтичний вечір. Меню складається з японського салату, традиційної одеської камбали і відомого італійського десерту. Звичайно, замовити столик в ресторані набагато простіше, але страви власного приготування завоюють її серце.
Японський салат від дочки Лібкіна з Токіо
- Авокадо - 150 г.
- Квасоля едамаме - 50 г.
- Квасоля стручкова - 60 г.
- Огірки свіжі - 100 г.
- Цукіні - 70 г.
- Рукола - 50 р.
- Міні-шпинат - 50 г.
- Капуста білокачанна - 50 г.
- Насіння гарбуза - 10 г.
Для заправки:
- Мед - 30 г.
- Соус соєвий - 20 г.
- Апельсиновий фреш - 40 г.
- Олія оливкова - 30 г.
- Сік юдзу - 30 г.
Нарізаємо огірки тоненькими скибочками. Тонко шаткуємо капусту. Тонкими кружечками ріжемо цукіні. Додаємо до суміші два види квасолі, руколу і шпинат. Поверх інгредієнтів укладаємо половину авокадо, нарізавши його скибочками. Готуємо заправку з суміші соєвого соусу, апельсинового фрешу, оливкової олії, соку юдзу і меду. Поливаємо салат соусом, посипаємо крупно подрібненими насінням гарбуза.
Камбала в оливковій олії з томатами
- Філе камбали зі спинки - 1 кг
- Червоні солодкі помідори - 300 г.
- Часник - 50 г.
- Оливкова олія - 100 мл.
- Вершкове масло - 80 г.
- Рислінг (біле вино) - 70 мл.
- Лимон - 1 шт.
- Курячий бульйон - 80 мл.
- Петрушка - 50 г.
- Сіль і перець за смаком.
Камбалу потрошимо і обробляємо, миємо і знімаємо з неї темну шкіру. Білу шкіру можна не знімати. Акуратно зрізаємо філе з кісток і нарізаємо його на тонкі скибки шириною 5-7 см.
Тонкі скибочки часнику прогріваємо до прозорості в оливковій олії. Потім кладемо рибу і прогріваємо в сковороді в оливковій олії з двох сторін без підсмажування. Помідори ошпарюємо окропом, очищаємо і розрізаємо на тоненькі часточки.
Додаємо до риби помідори і, збільшивши вогонь, вливаємо біле вино і швидко його випаровуємо. Вливаємо сік лимона і солимо. Додаємо холодне вершкове масло, кілька ложок курячого бульйону і частину дрібно рубаної петрушки. Готуємо на маленькому вогні 7 хвилин при легкому помішуванні.
Камбалу кладемо на блюдо поруч зі свіжоприготованим картопляним пюре. Поливаємо частину пюре отриманим соусом і посипаємо рибу нашаткованою петрушкою.
Тірамісу
- Яйця - 3 шт.
- Жовток - 1 шт.
- Цукор - 100 г.
- Маскарпоне - 500 р.
- Готове печиво савоярді - 300 г.
- Еспресо - 250 мл.
- Вино Марсала - 50 мл, або коньяк - 100 мл.
- Гірке какао за смаком
Приготуйте каву. Коли все буде готово, додайте ложку цукру і дайте їй охолонути в невеликій мисці. Влийте в каву вино або коньяк. Відокремте жовтки і збийте їх з трьома столовими ложками цукру. Використовуйте жовтки і маскарпоне кімнатної температури. Додайте маскарпоне в збиті жовтки з цукром, перемішуючи знизу вгору, щоб суміш не осіла.
Охолодіть білки. Додайте в білки дрібку солі. Збийте білки до щільної піни і додайте їх в крем з маскарпоне, обережно перемішуючи знизу вгору. Зберіть тірамісу в керамічному лотку або в келиху, чергуючи шари крему з Савоярді, просоченим кавою з коньяком. Накрийте лоток листом пергаменту і дайте йому постояти кілька годин в холодильнику перед подачею на стіл. Перед подачею посипати тірамісу просіяним какао.
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