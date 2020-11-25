Відомий одеський ресторатор поділився смачним рецептів мініатюрних голубців.

Український ресторатор, власник закладів «Дача», «Тавернетта», «Компот» і «Пан-Піца» Сава Лібкін розкрив рецепт фірмових одеських мініатюрних голубців. Місцеві голубці відрізняються від звичних як розміром, так і начинкою, і дуже полюбилися українцям.

"Розмір голубців - хороший тест для одеської господині. Голубці повинні бути маленькими, і їх повинно бути багато, щоб на порцію доводилося мінімум штук 18-20", - говорить Лібкін. Також одеські голубці начиняють змішаним фаршем з телятини і свинини.

Для рецепта використовується капуста сорту "Цукрова голова". Для ніжного смаку краще брати молоду капусту і бланшувати її 30 секунд.

Голубці по-одеськи від Лібкіна

Білокачанна капуста "Цукрова голова" - 3 кг.

Свиняча грудинка - 250 г.

Теляча лопатка - 500 г.

Круглозерний рис - 150 г.

Цибуля - 2 шт.

Морква - 3 шт.

Помідорне пюре - 200 г.

Яловичий бульйон - 400 мл.

Рослинна олія - 100.

Сік половини лимона, сіль, цукор, чорний мелений перець за смаком.

Сметана за смаком.

З капусти зняти верхні листки, помити, видалити качан і грубі частини. Качан опустити в киплячу воду з додаванням лимонного соку, щоб листя не порвалися. Варити капусту поки верхні листки стануть м'якими і легко відокремляться від качана. Зняти верхні листки і покласти в крижану воду. Решту качана опустити в киплячу воду і повторювати процедуру, поки не будуть розібрані всі листя.

Читайте такожКотлети по-київськи-класичний рецепт відомої української стравиВийняти капустяне листя з води. Тонким гострим ножем розрізати кожен лист на 3-4 частини і вирізати потовщення. Круглозерний рис залити окропом і залишити на 20 хвилин, відкинути на друшляк. Свинину і телятину подрібнити в м'ясорубці. Цибулю дрібно нарізати, моркву натерти, обсмажити овочі до золотистого кольору.

У глибокій мисці з'єднати рис, м'ясо, половину моркви з цибулею, сіль, мелений чорний перець. На капустяний листочок покласти трохи фаршу і загорнути, як рулет, до половини, потім загнути краї всередину і докрутити рулет до кінця. Голубці повинні бути розміром з мізинець. На дно посуду з товстими стінками викласти трохи залишків капустяного листя, а зверху щільно викласти голубці.

Половину цибулі з морквою змішати з пюре з помідорів і бульйоном, додати сіль, перець і цукор, довести до кипіння і зробити густий соус. Залити голубці соусом і зверху придавити. Довести до кипіння і тушкувати 40 хвилин на маленькому вогні. Готові голубці зняти з вогню і залишити ще на 30 хвилин під закритою кришкою, а потім подати зі сметаною.

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Автор: Катерина Пулатова