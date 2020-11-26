Ніжний шніцель в хрусткій паніровці відомий у всьому світі.

Одне з найвідоміших міських страв Відня - це м'ясний шніцель в з тонкого шматка яловичини в паніровці з сухарями і яйцями. М'ясо для страви береться цілим шматком, готується в паніровці і смажиться у великій кількості масла до появи красивої хрусткої скоринки. М'ясо всередині шніцеля залишається ніжним і апетитним, а панірування додає страві родзинки.

Віденський шніцель з телятини

Теляча відбивна товщиною 0,8 см - 150 г.

Борошно - 2 ст. л.

Яйця - 1 шт.

Сіль за смаком.

Перець білий мелений.

Сухарі панірувальні - 50 г.

Масло топлене - 4 ст. л.

У три різних миски помістити борошно з сіллю і перцем, злегка розбовтане виделкою яйце і панірувальні сухарі. М'ясо відбити до 0,5 см і злегка вмочити спочатку в борошняну суміш, потім в яйце, а потім в панірувальні сухарі.

Розплавити в сковороді топлене масло. Шар масла в сковорідці повинен бути не менше 2 см. У добре розігріте масло опустити м'ясо і смажити по 2 хвилини з кожного боку. М'ясо повинно покритися золотистою скоринкою. Готовий шніцель викласти на серветку, щоб прибрати зайвий жир.

Шніцель з курки

Курячі грудки - 200 шт.

Яйця - 1 шт.

Борошно - 4 ст. л.

Панірувальні сухарі - 4 ст. л.

Рослинна олія - 30 г.

Сіль, мелений перець за смаком.

Куряче філе розрізати уздовж, не дорізаючи до кінця, щоб вийшов один великий шматок м'яса. М'ясо накрити харчовою плівкою і тонко відбити. У три різні миски насипати борошно, збите виделкою яйце з сіллю і перцем і панірувальні сухарі. Куряче м'ясо обваляти в борошні, потім в яйці і наприкінці в сухарях.

На сковороду налити достатньо масла і добре розігріти. У гаряче масло покласти м'ясо і обсмажити на сильному вогні з двох сторін по 1-2 хвилини з кожної. Потім зменшити вогонь і обсмажити шніцель ще по 3-4 хвилини з кожного боку.

Шніцель зі свинини

Свинина (тонкі свинячі стейки) - 8 шт.

Сіль за смаком.

Суміш перців, сушений часник, сушена паприка.

Олія рослинна (для смаження).

Яйце - 2 шт.

Борошно пшеничне - 1/2 скл.

Сухарі панірувальні - 3 ст. л.

Свинину відбити молотком з двох сторін, посолити і поперчити. У три різні миски насипати борошно з часником і паприкою, збите виделкою яйце і панірувальні сухарі. Кожен шматок м'яса обваляти спочатку в борошні з приправами, потім в яйці і в сухарях. На сковороді розігріти рослинну олію, обсмажити м'ясо по 4 хвилини з кожного боку на середньому вогні. Перед подачею викласти на тарілку, щоб прибрати зайвий жир.

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Автор: Катерина Пулатова