Завдяки багатогранному смаку такі салати підкорять серця всіх любителів морепродуктів і різних витребеньок!

Салат із креветками – смачна й оригінальна страва. Креветки чудово поєднуються з овочами, зеленню, фруктами, рисом, рибою та іншими морепродуктами. Варіантів його приготування – безліч. До того ж зробити його зовсім не складно.

Салат "Царський" з креветками й червоною ікрою

Креветки (середнього розміру) - 300 г

Кукурудза консервована - 150 г

Яйця - 1 шт.

Ікра червона - 60 г

Майонез - 50 г

Сіль - за смаком

Перець горошком - 2 шт.

Лавровий лист - 1 шт.

З консервованої кукурудзи попередньо злити рідину.

Яйце відварити круто впродовж 7-8 хвилин. Остудити його в холодній воді, щоб краще очищалося від шкаралупи.

Читайте такожСоковита свиняча рулька: як приготувати апетитну стравуДалі слід правильно зварити креветки, щоб вони вийшли ніжними. У каструлі довести воду до кипіння, посолити, вкинути лавровий лист та перець горошком.

Опустити креветки у киплячу воду. Якщо креветки заморожені, їх можна попередньо не розморожувати. Середні креветки варити після закипання не більш як 2 хвилини. Дуже важливо не переварити їх, інакше м'ясо стане грубим і жорстким. Щойно креветки почали спливати і панцир став прозорим, треба вимкнути вогонь. Готові креветки відкинути на друшляк, щоб стекла вода. Дати їм охолонути.

Остиглі креветки очистити від голови, хвоста та панцира.

Варене яйце очистити від шкаралупи, нарізати дрібними кубиками.

У салатнику з'єднати кукурудзу, креветки, яйце та червону ікру. Заправити салат майонезом, акуратно перемішати. За бажанням салат перед подачею можна прикрасити креветками та червоною ікрою.

Салат "Цезар" з креветками

Тигрові креветки - 12 шт.

Часник - 1 зубчик

Оливкова олія - 4 ст. л.

Каперси - 20 г

Діжонська гірчиця - 20 г

Тертий твердий сир - 4 ст. л.

Анчоуси - 250 г

Майонез - 150 г

Натуральний йогурт - 150 г

Салат ромен - 160 г

Помідори чері - 100 г

Консервовані оливки без кісточок - 12 шт.

Пшеничні сухарики - 150 г

Сіль, перець - за смаком

Креветки вимити, почистити й акуратно видалити кишкову вену. Скласти морепродукти в скляну або емальовану ємність.

Для маринаду до креветок зубчик часнику очистити і пропустити через прес. Перемішати його з оливковою олією, посолити та поперчити за смаком.

Залити креветки отриманою часниковою сумішшю, перемішати, верх ємності затягнути харчовою плівкою. Залишити на 10 хвилин за кімнатної температури, потім обсмажити на сковороді до готовності (не більш як 5 хвилин).

Далі готуємо соус. Для цього скласти в чашу блендера каперси, гірчицю, 2 ст. л. тертого сиру, 100 г філе анчоуса, майонез і натуральний йогурт. Подрібнити все до отримання однорідної консистенції.

Салат ромен ретельно промити, потім викласти в один шар на паперові рушники і дати повністю обсохнути. Порвати листочки салату великими шматочками й помістіть у велику миску.

Помідори чері вимити і висушити. Консервовані оливки викласти на сито, щоб стік розсіл. Салат ромен перемішати з соусом. Розподілити по порційних тарілках.

Зверху викласти креветки, помідори чері, решту анчоусів, оливки. Посипати салат тертим сиром і грінками. Перед подачею на стіл можна прикрасити листочками будь-якої зелені.

Салат з креветками та грейпфрутом

Креветки - 100 г

Салат-латук - 200 г

Спаржа свіжа - 100 г

Грейпфрут - 1 шт.

Для соусу

Мед - 1 ч. л.

Винний оцет білий - 1 ст. л.

Гірчиця Діжонська - 1 ст. л.

Сіль, перець - за смаком

Для прикрашання

Мигдальні пелюстки - 100 г

Добре промити спаржу та відварити до готовності (приблизно 15 хвилин). Потім вийняти спаржу з води, добре просушити й охолодити.

Змішати попередньо промиті й порізані середніми шматочками листя салату, варені креветки, спаржу та порізаний середніми кубиками грейпфрут.

Для заправки змішати гірчицю, мед та оцет, добре перемішати. Заправити цим соусом салат. За бажанням можна прикрасити його мигдалем і подавати до столу.

Салат з креветками та мідіями

Креветки (очищені, напівготові) - 250 г

Мідії - 250 г

Авокадо - 0,5 шт.

Помідори - 1 шт.

Перепелині яйця - 3 шт.

Салат-латук - за смаком

Для заправки

Соєвий соус - 50 мл

Оливкова олія - 50 мл

Діжонська гірчиця - 2 ч. л.

Сіль - за смаком

Мідії та креветки розморозити й обсмажити на олії близько двох хвилин. Наприкінці додати до них трішки соєвого соусу. Перемішати і через кілька секунд вимкнути вогонь. Креветки і мідії мають бути злегка коричневого кольору.

Читайте такожСмачний салат з копченою куркою: рецепти апетитної стравиЗварити перепелині яйця.

Авокадо розрізати на дві половинки. Очистити від верхнього шару й нарізати кубиками невеликого розміру. Кісточку прибрати.

Помідор також нарізати кубиками, прибравши рідку його частину.

Для заправки змішати оливкову олію, гірчицю та соєвий соус. За потреби досолити.

Вимиті й висушені листя салату поділити на частини і викласти на дно тарілки. Зверху покласти смажені мідії та креветки. Полити заправкою й за бажанням досолити.

Додати шматочки авокадо, помідори і порізані яйця, полити ще раз заправкою.

Вас також можуть зацікавити інші рецепти:

Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram

Автор: УНІАН