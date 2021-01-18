Хороший соус надасть страві неповторного аромату та смаку.

Соус для спагеті – чудове доповнення до макаронних виробів. Рецептів їх приготування існує надзвичайно багато, і кожен із варіантів здатен неймовірно змінити страву, надаючи неповторного аромату та смаку.

М'ясний соус до спагеті

Фарш м'ясний - 500 г

Олія - ​​1 ст. л.

Цибуля - 1 шт.

Часник - 2-3 зубчики

Сіль - 1 ч. л.

Перець - 0,5 ч. л.

Томати свіжі - 0,5 кг

або томати у власному соку - 0,5-1 л

Часник очистити і подрібнити. Очистити, помити та дрібно нарізати цибулю.

Читайте такожНіжно-повітряні тістечка "Соффіоні": як приготувати незвичайний десертСковороду змастити олією. Викласти на неї фарш. Додати дрібно нарізану цибулю та часник.

Все це обсмажувати хвилин 20-30 на середньому вогні, періодично помішуючи. При цьому фарш необхідно роздрібнити на шматочки завбільшки з горошину.

Свіжі томати або томати у власному соку очистити від шкірки і порубати на шматочки.

Фарш посолити і поперчити. Далі додати подрібнені томати разом із соком. На невеликому вогні тушкувати соус до готовності (близько 10 хвилин).

Вершковий соус із пармезаном

Вершки - 200 мл

Плавлений сир - 100 г

Пармезан - 50 г

Сіль, перець чорний мелений - за смаком

Налити вершки у сотейник і підігріти на середньому вогні. До кипіння доводити не потрібно.

Додати у гарячі вершки тертий пармезан і плавлений сир. Потім інтенсивно перемішувати, посолити й поперчити.

За бажанням можна додати вершкове масло, тоді соус буде більш насиченим і жирним. А його густоту можна змінювати, додавши ще вершків.

Готовий вершковий соус подавати до макаронних виробів.

Грибний соус із глив з вершками

Гливи - 400 г

Цибуля шалот - 3 шт.

Вершки 10% - 150 г

Олія - ​​1 ст. л.

Вершкове масло - 20 г

Мускатний горіх - на кінчику ножа

Сіль, мелений перець - за смаком

Очистити й нарізати цибулю. Для соусу краще використовувати цибулю шалот, адже вона має більш делікатний смак, але можна й ріпчасту.

З грибів зрізати корінці, зчистити сміття (краще їх не мити, адже під час обсмажування вони виділяють багато рідини, що подовжить процес готування і погіршить якість страви). Нарізати гливи невеликими шматочками.

Розігріти в сковороді олію та вершкове масло.

На маленькому вогні спасерувати нарізану цибулю до м'якості.

Потім додати гриби й продовжувати обсмажувати, помішуючи.

Коли гриби зменшаться в обсязі та злегка просмажаться, влити вершки, додати натертого мускатного горіха, меленого перцю та солі. Після закипання соус слід готувати на малому вогні близько 5 хвилин, соус має злегка загуснути.

Зняти сковороду з вогню. Щоб додати соусу густоти, подрібнити половину загальної маси в блендері. Подрібнену масу викладемо назад у соус і перемішати.

Скуштувати соус, за потреби додати солі.

Готовий грибний соус можна подавати до будь-якої страви, не тільки до спагеті.

Горіховий соус для спагеті

Масло вершкове - 75 г

Горіхи волоські - 120 г

Вершки (10-20% жирності) - 200 мл

Часник - 1 зубчик

Петрушка (невеликий) - пучок

Сіль, перець чорний мелений - за смаком

За допомогою міксера подрібнити очищені волоські горіхи.

Читайте такожТісто на вареники: як замісити гарне тісто на молоці, воді і кефіріУ сковороді з важким дном розігріти вершкове масло й додати до нього горіхову крихту.

Обсмажувати на слабкому вогні близько 3 хвилин, помішуючи.

У сковороду до горіхів влити вершки та перемішати. У соус, який почне закипати, додати подрібнену петрушку, вичавити зубчик часнику, посолити й поперчити за смаком. Обсмажувати все близько 3 хвилин.

Приправити цим соусом спагеті й за бажанням посипати тертим пармезаном.

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Автор: УНІАН