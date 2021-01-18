Соус для спагеті – чудове доповнення до макаронних виробів. Рецептів їх приготування існує надзвичайно багато, і кожен із варіантів здатен неймовірно змінити страву, надаючи неповторного аромату та смаку.
М'ясний соус до спагеті
- Фарш м'ясний - 500 г
- Олія - 1 ст. л.
- Цибуля - 1 шт.
- Часник - 2-3 зубчики
- Сіль - 1 ч. л.
- Перець - 0,5 ч. л.
- Томати свіжі - 0,5 кг
- або томати у власному соку - 0,5-1 л
Часник очистити і подрібнити. Очистити, помити та дрібно нарізати цибулю.
Читайте такожНіжно-повітряні тістечка "Соффіоні": як приготувати незвичайний десертСковороду змастити олією. Викласти на неї фарш. Додати дрібно нарізану цибулю та часник.
Все це обсмажувати хвилин 20-30 на середньому вогні, періодично помішуючи. При цьому фарш необхідно роздрібнити на шматочки завбільшки з горошину.
Свіжі томати або томати у власному соку очистити від шкірки і порубати на шматочки.
Фарш посолити і поперчити. Далі додати подрібнені томати разом із соком. На невеликому вогні тушкувати соус до готовності (близько 10 хвилин).
Вершковий соус із пармезаном
- Вершки - 200 мл
- Плавлений сир - 100 г
- Пармезан - 50 г
- Сіль, перець чорний мелений - за смаком
Налити вершки у сотейник і підігріти на середньому вогні. До кипіння доводити не потрібно.
Додати у гарячі вершки тертий пармезан і плавлений сир. Потім інтенсивно перемішувати, посолити й поперчити.
За бажанням можна додати вершкове масло, тоді соус буде більш насиченим і жирним. А його густоту можна змінювати, додавши ще вершків.
Готовий вершковий соус подавати до макаронних виробів.
Грибний соус із глив з вершками
- Гливи - 400 г
- Цибуля шалот - 3 шт.
- Вершки 10% - 150 г
- Олія - 1 ст. л.
- Вершкове масло - 20 г
- Мускатний горіх - на кінчику ножа
- Сіль, мелений перець - за смаком
Очистити й нарізати цибулю. Для соусу краще використовувати цибулю шалот, адже вона має більш делікатний смак, але можна й ріпчасту.
З грибів зрізати корінці, зчистити сміття (краще їх не мити, адже під час обсмажування вони виділяють багато рідини, що подовжить процес готування і погіршить якість страви). Нарізати гливи невеликими шматочками.
Розігріти в сковороді олію та вершкове масло.
На маленькому вогні спасерувати нарізану цибулю до м'якості.
Потім додати гриби й продовжувати обсмажувати, помішуючи.
Коли гриби зменшаться в обсязі та злегка просмажаться, влити вершки, додати натертого мускатного горіха, меленого перцю та солі. Після закипання соус слід готувати на малому вогні близько 5 хвилин, соус має злегка загуснути.
Зняти сковороду з вогню. Щоб додати соусу густоти, подрібнити половину загальної маси в блендері. Подрібнену масу викладемо назад у соус і перемішати.
Скуштувати соус, за потреби додати солі.
Готовий грибний соус можна подавати до будь-якої страви, не тільки до спагеті.
Горіховий соус для спагеті
- Масло вершкове - 75 г
- Горіхи волоські - 120 г
- Вершки (10-20% жирності) - 200 мл
- Часник - 1 зубчик
- Петрушка (невеликий) - пучок
- Сіль, перець чорний мелений - за смаком
За допомогою міксера подрібнити очищені волоські горіхи.
Читайте такожТісто на вареники: як замісити гарне тісто на молоці, воді і кефіріУ сковороді з важким дном розігріти вершкове масло й додати до нього горіхову крихту.
Обсмажувати на слабкому вогні близько 3 хвилин, помішуючи.
У сковороду до горіхів влити вершки та перемішати. У соус, який почне закипати, додати подрібнену петрушку, вичавити зубчик часнику, посолити й поперчити за смаком. Обсмажувати все близько 3 хвилин.
Приправити цим соусом спагеті й за бажанням посипати тертим пармезаном.
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