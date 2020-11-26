Рибні котлети – дуже смачна, ніжна та апетитна домашня страва.
Такі котлетки можна не лише смажити, але й також готувати у пароварці, мультиварці, в духовці та на грилі. Використовувати для них можна абсолютно будь-яку рибу – навіть із недорогих сортів вийдуть ароматні й соковиті котлети.
Котлети рибні "Монастирські"
- Риба (можна будь-яку) - 600 г
- Морква - 1 шт.
- Цибуля ріпчаста - 1 шт.
- Крохмаль картопляний - 1 ст. л.
- Пластівці вівсяні - 1 ст. л.
- Соєвий соус - 1 ст. л.
- Сіль, мелений чорний перець - за смаком
Цибулю нарізати кубиками, моркву – натерти на маленькій тертці. Обсмажити овочі у невеликій кількості олії. Коли вони почнуть підсмажуватися, влити соєвий соус. Перемішати й дати рідині повністю випаруватися.
Читайте такожСмачні равіолі: як приготувати ароматно-апетитну стравуШматочки риби (філе) довільно порізати й викласти в чашу блендера. Пробити до однорідної маси.
Додати обсмажені овочі. Частину овочів можна залишити для начинки або ж усі додати до фаршу. Пробити фарш з овочами блендером.
Викласти фарш в миску. Додати сіль, перець, крохмаль та пластівці. Вимісити ретельно фарш і відправити у холодильник на 20 хвилин. За цей час пластівці розбухнуть і вберуть у себе зайву вологу з фаршу та рибні запахи.
Дістати фарш із холодильника і вологими руками сформувати котлети. За бажанням обваляти котлети в борошні або панірувальних сухарях (можна всі, а можна – лише частину).
Викласти на долоню фарш, розплющити його і викласти в центр чайну ложку обсмажених овочів, защепити шов.
Сковороду добре прогріти й обсмажити котлети з двох боків до золотистої скоринки на олії. Потім вогонь зменшити, влити 70 мл води й тушкувати котлети до готовності при закритій кришці.
Копчені рибні котлети у томатній заливці
- Філе рибне - 400 г
- Морква (велика) - 1 шт.
- Сир ковбасний - 75 г
- Сіль - за смаком
- Петрушка сушена - 3 ч. л.
Для заливки
- Томатна паста - 70 г
- Цукор - 1,5 ч. л. (за смаком)
- Сіль - за смаком
- Часник - 2 зубчики
- Вода - 200 мл
Рибу обробити на філе, витягти кістки. Пробити у блендері. Додати сушену петрушку.
Моркву натерти на дрібній тертці, протушкувати на сковорідці з невеликою кількістю води, до повного її випаровування. Охолодити й додати до фаршу.
Ковбасний сир натерти на дрібній тертці. Додати в фарш, розмішати руками. Посолити за смаком і знову руками вимісити фарш.
Приготування заливки. Томатну пасту розвести водою. Додати сіль, цукор за смаком. Часник натерти на дрібній тертці або пропустити через прес. Додати його в заливку.
З фаршу зліпити котлети потрібного розміру. Відбити їх об руки до гладкості, викласти в антипригарну форму, щоб вони не торкалися одне одного. Залити томатною заливкою, обов'язково поливаючи котлети зверху.
Відправити у розігріту до 180°С духовку. Готувати до майже повного випаровування заливки. Подавати рибні котлети із зеленню та гарніром.
Дієтичні парові рибні котлети
- Філе рибне (будь-яка морська біла або червона риба) - 400 г
- Морква - 1 шт.
- Цибуля біла - 1 шт.
- Сіль морська, перець чорний мелений - за смаком
- Яйце куряче - 1 шт.
- Перець духмяний - 1 шт.
- Гвоздика - 1 шт.
- Лист лавровий - 2 шт.
- Олія - 1 ч. л.
Овочі помити та почистити. Цибулю дрібно нарізати, моркву натерти на тертці. Рибу нарізати на невеликі шматки.
Читайте такожСоковиті печінкові котлети: як приготувати смачну стравуПерекласти все у блендер, посолити, поперчити й додати яйце. Подрібнити до стану фаршу. За бажанням можна додати ложку семоліни або манки.
Налити воду в чашу мультиварки, посолити її, поперчити, додати лавровий лист, гвоздику та запашний перець.
Силіконові формочки злегка змастити олією, викласти у кожну по 2 ст. л. рибного фаршу, готувати в режимі "Варіння на пару" 20 хвилин. За бажанням можна в середину котлетки покласти маленький шматочок вершкового масла.
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