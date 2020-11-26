Котлетки з риби, незалежно від способу приготування, виходять ніжними та ароматними.

Рибні котлети – дуже смачна, ніжна та апетитна домашня страва.

Такі котлетки можна не лише смажити, але й також готувати у пароварці, мультиварці, в духовці та на грилі. Використовувати для них можна абсолютно будь-яку рибу – навіть із недорогих сортів вийдуть ароматні й соковиті котлети.

Котлети рибні "Монастирські"

Риба (можна будь-яку) - 600 г

Морква - 1 шт.

Цибуля ріпчаста - 1 шт.

Крохмаль картопляний - 1 ст. л.

Пластівці вівсяні - 1 ст. л.

Соєвий соус - 1 ст. л.

Сіль, мелений чорний перець - за смаком

Цибулю нарізати кубиками, моркву – натерти на маленькій тертці. Обсмажити овочі у невеликій кількості олії. Коли вони почнуть підсмажуватися, влити соєвий соус. Перемішати й дати рідині повністю випаруватися.

Читайте такожСмачні равіолі: як приготувати ароматно-апетитну стравуШматочки риби (філе) довільно порізати й викласти в чашу блендера. Пробити до однорідної маси.

Додати обсмажені овочі. Частину овочів можна залишити для начинки або ж усі додати до фаршу. Пробити фарш з овочами блендером.

Викласти фарш в миску. Додати сіль, перець, крохмаль та пластівці. Вимісити ретельно фарш і відправити у холодильник на 20 хвилин. За цей час пластівці розбухнуть і вберуть у себе зайву вологу з фаршу та рибні запахи.

Дістати фарш із холодильника і вологими руками сформувати котлети. За бажанням обваляти котлети в борошні або панірувальних сухарях (можна всі, а можна – лише частину).

Викласти на долоню фарш, розплющити його і викласти в центр чайну ложку обсмажених овочів, защепити шов.

Сковороду добре прогріти й обсмажити котлети з двох боків до золотистої скоринки на олії. Потім вогонь зменшити, влити 70 мл води й тушкувати котлети до готовності при закритій кришці.

Копчені рибні котлети у томатній заливці

Філе рибне - 400 г

Морква (велика) - 1 шт.

Сир ковбасний - 75 г

Сіль - за смаком

Петрушка сушена - 3 ч. л.

Для заливки

Томатна паста - 70 г

Цукор - 1,5 ч. л. (за смаком)

Сіль - за смаком

Часник - 2 зубчики

Вода - 200 мл

Рибу обробити на філе, витягти кістки. Пробити у блендері. Додати сушену петрушку.

Моркву натерти на дрібній тертці, протушкувати на сковорідці з невеликою кількістю води, до повного її випаровування. Охолодити й додати до фаршу.

Ковбасний сир натерти на дрібній тертці. Додати в фарш, розмішати руками. Посолити за смаком і знову руками вимісити фарш.

Приготування заливки. Томатну пасту розвести водою. Додати сіль, цукор за смаком. Часник натерти на дрібній тертці або пропустити через прес. Додати його в заливку.

З фаршу зліпити котлети потрібного розміру. Відбити їх об руки до гладкості, викласти в антипригарну форму, щоб вони не торкалися одне одного. Залити томатною заливкою, обов'язково поливаючи котлети зверху.

Відправити у розігріту до 180°С духовку. Готувати до майже повного випаровування заливки. Подавати рибні котлети із зеленню та гарніром.

Дієтичні парові рибні котлети

Філе рибне (будь-яка морська біла або червона риба) - 400 г

Морква - 1 шт.

Цибуля біла - 1 шт.

Сіль морська, перець чорний мелений - за смаком

Яйце куряче - 1 шт.

Перець духмяний - 1 шт.

Гвоздика - 1 шт.

Лист лавровий - 2 шт.

Олія - 1 ч. л.

Овочі помити та почистити. Цибулю дрібно нарізати, моркву натерти на тертці. Рибу нарізати на невеликі шматки.

Читайте такожСоковиті печінкові котлети: як приготувати смачну стравуПерекласти все у блендер, посолити, поперчити й додати яйце. Подрібнити до стану фаршу. За бажанням можна додати ложку семоліни або манки.

Налити воду в чашу мультиварки, посолити її, поперчити, додати лавровий лист, гвоздику та запашний перець.

Силіконові формочки злегка змастити олією, викласти у кожну по 2 ст. л. рибного фаршу, готувати в режимі "Варіння на пару" 20 хвилин. За бажанням можна в середину котлетки покласти маленький шматочок вершкового масла.

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Автор: УНІАН